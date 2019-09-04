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Ziraat Bankası alımları 2019 başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası alım yapacak mı? Ziraat Bankası alım ilanı yayınladı. Ziraat Bankası Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 25 avukat, Teftiş Kurulu’nda İstanbul merkezli olarak tüm illede görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı alımının yapılacağını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ziraat Bankası personel alım başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası avukat alımları 2019, Ziraat Bankası alımları 2019, Ziraat Bankası alım şartları neler? İşte detaylar…

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:20
Ziraat Bankası alımları 2019 başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası alım yapacak mı? Ziraat Bankası alım ilanı yayınladı. Ziraat Bankası Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 25 avukat, Teftiş Kurulu’nda İstanbul merkezli olarak tüm illede görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı alımının yapılacağını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Ziraat Bankası personel alım başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası avukat alımları 2019, Ziraat Bankası alımları 2019, Ziraat Bankası alım şartları neler? İşte detaylar…

Halk Bankası, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Muş, Ağrı, Elazığ, Kahramanmaraş, Siirt, Artvin, Erzincan, Kars, Sivas, Batman, Kilis, Bingöl, Malatya, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Mardin ve Tunceli’de personel alımının yapılacağını açıklamasından sonra Ziraat Bankası da personel alımı yapacağını ilanda duyurdu. Ziraat Bankası personel alım başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası alım başvurular 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile başladı ve 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecektir. İlanlara başvuru yapacak olan adaylar başvurularını Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Ziraat Bankası personel alım başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası avukat alım başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yurt içinde dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış veya işe başlama tarihinde alabilecek durumda olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alım başvuru şartları neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

 

Halk Bankası alımları 2019 banka gişe memuru alımı başvuru şartları neler?

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:20
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Malatya
  12. Kars
  13. İstanbul
  14. Hatay
  15. Hakkari
  16. Gaziantep
  17. Erzurum
  18. Erzincan
  19. Elazığ
  20. Diyarbakır
  21. Bitlis
  22. Bingöl
  23. Artvin
  24. Ağrı
  25. Adıyaman
  26. Ziraat Bankası alımları 2019 başvuru şartları neler?
  27. Ziraat Bankası alımları başvuru şartları 2019
  28. ziraat bankası personel alımı 2019
  29. ziraat bankası sınavları 2019
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