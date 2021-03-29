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Ekonomi Ziraat Bankası alımı sınav ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı sözlü ve yazılı sınav tarihleri
Ekonomi

Ziraat Bankası alımı sınav ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı sözlü ve yazılı sınav tarihleri

Ziraat Bankası personel alımı sözlü sınav tarihi merak ediliyor. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası toplamda 230 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Ziraat Bankası alımı başvurusu 26 Mart tarihinde tamamlandı. Ziraat Bankası personel alım başvurusu yapan adaylar, şimdi de Ziraat Bankası sözlü sınav tarihini merak ediyor. Peki Ziraat Bankası sözlü sınav ne zaman 2021? Ziraat Bankası alım yazılı sınavları ne zaman? Ziraat Bankası sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte Ziraat Bankası personel alımı haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:13:00 -
Ziraat Bankası alımı sınav ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı sözlü ve yazılı sınav tarihleri

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı ve uzman yardımcısı alımı yapıyor. Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol-risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir. İşte Ziraat Bankası personel alımı detayları...

Ziraat Bankası persoel alım ilan detayları

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi  günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Ziraat Bankası personel alımı şartları neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren  Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası  İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili  bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim  veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik  yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş  olmak.

Ziraat Bankası sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 19 Nisan 2021  Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet  adresinden başvuru sistemine giriş yaparak alabileceklerdir.

Ziraat Bankası yazılı sınav tarihi 

• Yazılı sınav, belirtilen sınav merkezlerinde 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (fotoğraflı, soğuk  damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava  girebilmek için geçerli olmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi  vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth,  elektronik sözlük, iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı  veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda  maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru  sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda sınavın her bir bölümünün konusu ve soru  sayısı yer almaktadır. 

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