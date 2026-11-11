Ziraat Bankası 10 trilyon TL'yi aşan ilk banka oldu: 9 ayda 124,5 milyar TL net kâr

Ziraat Bankası, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kuruluşunun 163. yıl dönümüne hazırlanan banka, Türk lirası ağırlıklı bilanço stratejisi ve seçici kredi politikasıyla büyümesini sürdürdü. Küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve jeopolitik belirsizliklere rağmen kredi hacmini artıran bankanın özkaynakları 808,1 milyar TL'ye yükseldi.

Ziraat Bankası, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toplam aktiflerini 10 trilyon 121 milyar 327 milyon TL'ye taşıdı. Böylece Türk bankacılık sektöründe 10 trilyon TL aktif büyüklük sınırını aşan ilk banka oldu.

Banka, yılın ilk dokuz ayında 124 milyar 470 milyon TL net kâr elde etti. Verimlilik odaklı iş modeli ve ihtiyatlı bilanço yönetimiyle özkaynaklarını güçlendiren Ziraat Bankası'nın toplam özkaynakları 808 milyar 141 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ekonomiye sağlanan finansman 7,7 trilyon TL oldu

Ziraat Bankası'nın 2026 yılı üçüncü çeyrek sonunda ekonomiye sağladığı toplam finansman 7 trilyon 655 milyar 139 milyon TL'ye ulaştı.

Bankanın nakdi kredileri 5 trilyon 461 milyar 411 milyon TL, gayrinakdi kredileri ise 2 trilyon 193 milyar 728 milyon TL olarak kaydedildi.

Nakdi kredilerin yüzde 84'ü reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, Türk lirası kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 65 oldu.

Takipteki kredi oranı sektör ortalamasının altında kaldı

Makroekonomik koşulların bankacılık sektöründe aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturduğu üçüncü çeyrekte Ziraat Bankası, müşteri ve sektör bazlı risk yönetimine ağırlık verdi.

Bankanın takipteki alacaklar oranı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde bankacılık sektörünün ortalaması yüzde 3 oldu.

Ziraat Bankası, kredi tahsisinden izleme süreçlerine kadar uyguladığı risk yönetimi politikalarıyla takipteki alacaklar oranını sektör ortalamasının altında tuttu.

Tarım kredileri 1,2 trilyon TL'yi aştı

Ziraat Bankası'nın tarımsal üretime sağladığı finansman desteği de büyümeye devam etti. Bankanın toplam tarım kredileri 1,2 trilyon TL'nin üzerine çıktı.

Tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliğine yönelik yatırımlar bankanın öncelikli finansman alanları arasında yer aldı.

Eylül 2026 sonu itibarıyla kadın ve genç çiftçilere kullandırılan kredilerde şu büyüklüklere ulaşıldı:

Kadın çiftçiler: 77 bin üreticiye kullandırılan kredilerin bakiyesi 91 milyar TL.

Genç çiftçiler: 152 bin üreticiye kullandırılan kredilerin bakiyesi 249 milyar TL.

Banka, aile işletmeleri ve kooperatiflere yönelik finansman çözümlerini de sürdürdü.

Ziraat Bankası'nın mevduatı 6,5 trilyon TL'ye yükseldi

Ziraat Bankası'nın toplam mevduat büyüklüğü 2026 yılının üçüncü çeyreği sonunda 6 trilyon 500 milyar 444 milyon TL'ye ulaştı.

Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Fonlama maliyetlerinin çeyreğin büyük bölümünde yüksek seyrettiği dönemde banka, mevduat maliyetlerini etkin şekilde yönettiğini bildirdi.

Ziraat Bankası ayrıca uluslararası piyasalardan sağladığı mevduat dışı kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirmeyi sürdürdü.

Ziraat Bankası 21 ülkede 129 hizmet noktasıyla faaliyet gösteriyor

Ziraat Bankası, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bankanın 21 ülkede toplam 129 hizmet noktası bulunuyor.

Bankanın uluslararası faaliyetlerinde Türk şirketlerinin yurt dışındaki çalışmalarının desteklenmesi, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Genel Müdür Alpaslan Çakar: Büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde küresel finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve enerji kaynaklı risklere dikkat çekti.

Yurt içinde uygulanan ekonomik program kapsamında ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşemenin başladığını belirten Çakar, bankanın büyüme stratejisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık."

Çakar, yaygın mevduat yapısı ve yurt dışından temin edilen kaynakların bilançonun dengeli büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

Ziraat Bankası'ndan yeşil dönüşüm ve yapay zekâ vurgusu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın yayımladığı İklim Geçiş Yol Haritası ile müşterilerin yeşil dönüşümüne sağlanacak desteğin somut hedeflere bağlandığını belirtti.

Çakar, ana sponsorluğunu üstlendikleri Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 kapsamında düzenlenen paneller, etkinlikler ve imzalanan yeni finansman sözleşmeleriyle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bankacılık sektörünün orta ve uzun vadeli gündemine de değinen Çakar, dezenflasyon sürecindeki ilerlemeyle beklenen finansal normalleşmenin, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin yanı sıra yeşil dönüşümün oluşturacağı finansman ihtiyacının öne çıkacağını ifade etti.

Çakar, bankanın gelecek dönem stratejisini ise şu sözlerle anlattı:

"Stratejimizin odağında, ölçeğimizi verimlilikle, deneyimimizi teknolojiyle buluşturmak var."

Ziraat Bankası'nın yaygın hizmet ağı ve dijital ekosistemini bir araya getirerek tarımdan sanayiye reel ekonominin tüm kesimlerine kredi, ödeme ve yatırım hizmetlerini bütünleşik biçimde sunmayı hedeflediğini belirtti.