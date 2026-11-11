KYK’da kurallar değişti! Sosyal medyada bunu yapan yurttan çıkarılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarda güvenlikten disiplin işlemlerine kadar birçok başlıkta yeni kurallar getirdi. 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemede özellikle sosyal medya paylaşımları ve öğrencilerin mahremiyetiyle ilgili hükümler dikkat çekti. Yeni dönemde bir öğrencinin özel görüntüsünü izinsiz şekilde dijital ortama taşımanın yaptırımı yurttan çıkarma olacak.

Özel görüntüyü paylaşana ağır ceza

Yeni düzenlemeyle öğrencilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar doğrudan ağır disiplin kapsamına alındı. Bir kişinin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verinin hukuka aykırı biçimde kaydedilmesi, başka kişilere gönderilmesi, yayımlanması ya da internette erişime açılması yurttan çıkarma nedeni sayılacak. Böylece yurt odalarında veya ortak alanlarda kaydedilen özel görüntülerin sosyal medya ve dijital platformlara taşınmasına karşı açık bir yaptırım getirildi. Cinsel taciz ve cinsel saldırı da yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasında yer aldı.

Yurda gelmeyen öğrenci için bildirim sistemi

Değişiklik yalnızca disiplin cezalarıyla sınırlı kalmadı. Öğrencinin belirlenen saatlerde yurtta bulunmadığının tespit edilmesi halinde yeni bir güvenlik uygulaması devreye girecek. Öncelikle öğrenciye ulaşılmaya çalışılacak. Makul süre içinde kendisinden haber alınamazsa reşit olmayan öğrencinin velisine bilgi verilecek. Reşit öğrencilerde ise bildirim, öğrencinin daha önce sisteme kaydettiği irtibat kişisine gönderilecek. İşlem, bakanlığın bilişim sistemi üzerinden yapılacak.

Kayıt donduran öğrenci yurda dönüşte öncelikli olacak

Eğitimine geçici olarak ara veren öğrenciler için de yeni haklar getirildi. Öğretim kurumunda kayıt dondurulan süre, öğrencinin yurtta kalabileceği toplam süreye eklenecek. Yurtta kalırken kaydını donduran öğrenci, eğitimine yeniden başladığında yurt yerleştirmesinde öncelik hakkına sahip olacak.

Disiplin işlemleri dijitale taşındı

Yurtlarda yürütülen disiplin süreçlerinin önemli bölümü artık Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden kayıt altına alınacak. Öğrencilere elektronik ortamdan gönderilen disiplin cezasına itiraz için 5 gün süre tanındı. Fiziki olarak yapılan tebligatlarda ise itiraz süresi 10 gün olacak. Savunma istenen öğrenciye de tebliğ tarihinden itibaren 5 gün verilecek. Bu süre içinde yazılı veya elektronik savunma sunulmaması halinde öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak. Elektronik tebligat ise öğrencinin adresine ulaştığı günü takip eden beşinci günün sonunda yapılmış kabul edilecek.

Dijital hesapların kötüye kullanılması da yasak

Başka bir öğrenciye ait kullanıcı hesabını kullanmak, Bakanlığın sistemlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak veya bilişim sisteminin çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmak da yurttan çıkarma cezasına kadar gidebilecek fiiller arasına eklendi.