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Piyasa değeri tamı tamına 35 milyon euro: Alman basını yazdı: Galatasaray Bilal El Khannouss'u istiyor

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Piyasa değeri tamı tamına 35 milyon euro: Alman basını yazdı: Galatasaray Bilal El Khannouss'u istiyor

Ara transfer dönemi hazırlıklarına başlayan Galatasaray gündemine Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss'u aldı.

#1
Foto - Piyasa değeri tamı tamına 35 milyon euro: Alman basını yazdı: Galatasaray Bilal El Khannouss'u istiyor

Okan Buruk'un Batrakov'dan önce istediği Bilal El Khannouss'un Fenerbahçe'ye önerildiğini ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bu transfere onay verdiğini Fotospor yazmıştı. Başarılı futbolcu için yeni bir iddia Alman basınından geldi.

#2
Foto - Piyasa değeri tamı tamına 35 milyon euro: Alman basını yazdı: Galatasaray Bilal El Khannouss'u istiyor

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen Bilal El Khannouss ile ilgileniyor. Bilal El Khannouss, Temmuz ayında Leicester'dan 15 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Genç on numaranın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.

#3
Foto - Piyasa değeri tamı tamına 35 milyon euro: Alman basını yazdı: Galatasaray Bilal El Khannouss'u istiyor

Öte yandan Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın Stuttgart'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yendiği maçta 90 dakika oynamıştı.

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