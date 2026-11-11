Alman ordusu banyo ördeği satacak! İşte tuhaf sebebi

Deutsche Welle'nin haberine göre; Almanya'da hükümet, Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmak için daha fazla genci askeriyeye çekmek istiyor. Bu kapsamda gençlerin dikkatini çekmek için yeni bir adım atıldığı bildirildi.

Alman ordusunun bir süredir oyun fuarlarında stant açarak askerlere ucuz ehliyet gibi çeşitli vaatlerde bulunduğu bildirildi. Almanya Savunma Bakanlığından aktarılan açıklamaya göre; Bundeswehr logolu hediyelik ürünlerin satılacağı bir online mağaza açılacak. Burada tişört, bardak, banyo ördeği gibi çeşitli hediyelik eşyalar satılacak.

"KLASİK REKLAMLARIN ULAŞAMADIĞI YERLERE ERİŞİM"

Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu ürünlerin satışı ile "klasik reklamların ulaşmadığı yerlere erişmeyi hedeflediklerini" söyledi. Elinde tüfek taşıyan sarı renkli banyo ördeği de bunlardan biri.

Alman dış istihbarat servisi BND de geçen yıl benzer bir hediyelik eşya mağazası açmıştı. Kurumun internet sitesinde çanta, çorap, terlik gibi BND logolu ürünler satılıyor.