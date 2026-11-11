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Gündem Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...
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Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

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Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması üzerinden yapılan değerlendirmeleri eleştirdi. Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'in açıklamalarına tepki gösteren Karahasanoğlu, muhalefetin yolsuzluk soruşturmalarına yaklaşımındaki çelişkilere dikkat çekti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturmasını ve bu soruşturma üzerinden yürütülen siyasi tartışmaları gündeme taşıdı.

Karahasanoğlu, özellikle Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in değerlendirmelerini eleştirerek, CHP'li isimler hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının "siyasi operasyon" olarak nitelendirildiğini, ancak AK Parti'yle ilişkilendirilen iddialarda aynı yaklaşımın gösterilmediğini belirtti.

"YOLSUZLUK YAPAN KİM OLURSA OLSUN HESAP VERMELİ"

AK Parti'nin kendi içinden çıkan isimler hakkında da işlem yapılmasına dikkat çeken Karahasanoğlu, "AK Parti iktidarının yolsuzlukla ilgisi olmaz. İçinden bu işe karışan olursa yolunu ayırır, hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların komplo olarak değerlendirilmesine karşılık, fon soruşturmasında dış müdahale ihtimalinin alaya alındığını belirtti.

TAŞGETİREN'İN FETÖ VE İSRAİL SÖZLERİNE TEPKİ

Ahmet Taşgetiren'in, "FETÖ de, İsrail de, belki İngiltere de Erdoğan'ı sevmiyor, Erdoğan iktidarının sona ermesini istiyor olabilir… Ama bu işin neresinde bunlar?" sözlerini aktaran Karahasanoğlu, bu yaklaşımı eleştirdi.

Taşgetiren'in fon soruşturmasında çok sayıda AK Partilinin adının geçtiğine ilişkin değerlendirmelerine de değinen Karahasanoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Hani diyecek, 'AK Partili 60 milletvekili de var' diye de. 'SP lideri demişti, ben tekrarlamayayım' diye düşünüyor olmalı."

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Karahasanoğlu, Taşgetiren'in geçmişte FETÖ ile bağlantılı Bugün gazetesinde yazmasını da gündeme getirerek, 17-25 Aralık sürecinden sonraki tutumunu eleştirdi.

Fon soruşturmasının siyasi iktidara karşı bir operasyon olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, yazısını "Allah akıl fikir versin. Allah hidayet nasip etsin... Başka ne diyelim?" sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

Nigar

Bu adamı hiç sevememiştim
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