Kritik uyarı geldi ve.. Büyük umutlar transfer edilmişti: Galatasaray o ismi gönderiyor
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Lesley Ugochukwu'nun bileti kesildi. Oyuncunun ara transfer döneminde veda etmesi bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Lesley Ugochukwu'nun bileti kesildi. Oyuncunun ara transfer döneminde veda etmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Burnley'den 1 yıllığına kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun ayrılığı gündemde. Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı gösteremeyen oyuncu ile ara transfer döneminde yollar ayrılabilir.
Öte yandan Ugochukwu'dan dikkat çeken bir hamlede geldi. Lesley Ugochukwu'nun sosyal medya hesabında profil fotoğrafını kararttığı görüldü.
Ugochukwu'nun bu hareketi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların en çok konuştuğu konular arasına girdi.
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