Meteoroloji saat verdi! O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye’nin batı kesimlerinde yağışlı hava etkisini artıracak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’in birçok noktasında sağanak beklenirken, Meteoroloji özellikle Balıkesir’in Edremit ilçesi için vatandaşları uyardı. Akşam ve gece saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Edremit için kuvvetli sağanak uyarısı

Balıkesir’in güney ve batısında yağış beklenirken Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde sağanağın şiddetini artıracağı tahmin edildi. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağmur

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 19 derece olması tahmin edildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da da günün farklı saatlerinde yağış görülecek.

İzmir’de gün boyu sağanak

Kıyı Ege’de yağmur etkili olacak. İzmir’de gün boyunca aralıklarla sağanak beklenirken sıcaklığın 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin edildi. Manisa, Uşak ve Denizli’de de yerel yağış öngörüldü. Muğla’da ise öğleden sonra yağmur bekleniyor.

Batı Karadeniz de yağış alacak

Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.

Doğuda sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek

Doğu Anadolu’da yağış beklenmezken soğuk hava etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta günün en yüksek sıcaklığının 5 derece, Van’da 7 derece olması tahmin edildi.