Özgür Özel istifaların önüne geçemiyor!

Hem CHP hem de Yeni Parti sürecinde Özel’in politikalarının halk nezdinde karşılık bulmadığı ve parti içindeki kopuşların önüne geçilemediği yönündeki eleştiriler giderek artıyor. Genel merkezdeki karede yer almayan isimler, belediye başkanlarının temasları, transfer söylentileri ve kurultay sürecindeki perde arkası pazarlıklar A Haber ekranlarında çarpıcı ayrıntılarla mercek altına alındı.

Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde çektirdiği fotoğraf üzerinden başlayan tartışmalar, partideki siyasi çözülmenin boyutlarını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Yusuf Alabarda ve Gazeteci Zafer Şahin, söz konusu fotoğraf karesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TABLODAKİ EKSİKLER ASIL KRİZİN GÖSTERGESİ"

CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında çekilen ve Özgür Özel'in ortada yer aldığı fotoğrafı değerlendiren Gazeteci Yusuf Alabarda, asıl meselenin karede yer almayan isimler olduğunu vurguladı.

Alabarda, "Benim az önce söylemiş olduğum gibi, aslında bu tablonun içerisinde olmayan isimler var. Mesela Afyon Belediye Başkanı da Aydın Belediye Başkanı da bu tabloda olsaydı daha farklı olurdu. Sadece büyükşehirler de değil; Keçiören, bir küsur milyon nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri. O da bu tabloda olsaydı olayın vahameti daha net anlaşılırdı. Aydın ve Afyon gibi vilayetlerin belediye başkanları burada yok. Dolayısıyla Yeni Parti'nin bu tablodan verdiği kayıplar ortada. Nerede mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı? Tutuklandı, yerine başkası geçti. Muhittin Böcek ve Özcan Yalım gibi isimler de farklı saiklerle Yeni Parti tefrikatının içerisinden kopartılıp suçlamalarla karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in çifte standart uyguladığını savunan Yusuf Alabarda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgür Bey bugün Emir Sarıgül'ü pahalı içkiler iddiası sebebiyle mahkemeye vereceğini söylüyor. Peki, o zaman Özcan Yalım seninle ilgili çok daha fazlasını söyledi, onu neden mahkemeye vermiyorsun? Muhittin Böcek, yargılama süreçlerindeki ifadelerinde oğlu Gökhan Böcek'i CHP Genel Merkezi'ne çantayla gönderdiğini ve parayı Veli Ağbaba'nın bir adamına ilettiğini anlatıyor. Neden Muhittin Böcek'i ya da Özcan Yalım'ı mahkemeye vermiyor da sadece Emir Sarıgül'ü veriyor? Özcan Yalım mahkemeye verildiğinde ortaya çıkacak tablodan ve onun yapacağı açıklamalardan mı çekiniliyor? Bu tablo, başlı başına büyük bir krizin devam ettiğini gösteriyor. Ben bu tablonun dahi eksik olduğunu söylüyorum."

MANSUR YAVAŞ VE KÜLLİYE TRAFİĞİ

Cemil Tugay'ın 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte değişimci grupta hareket ederek aday gösterildiği, ancak sonraki süreçte istifa ederek ayrıldığı; Mansur Yavaş'ın ise bu ortaklaşmanın içinde yer almadığı, sürece mesafeli ve rahatsız yaklaştığı yönündeki değerlendirmeler de tartışıldı.

Gazeteci Yusuf Alabarda, Mansur Yavaş'ın siyasi konumunun diğer isimlerden farklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş hiçbir zaman Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye geçip oradan da istifa etmedi. Onun durumu biraz daha farklı. Kendisi CHP'den istifa etmeyip içeride kalmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde de 'Özgür Özel'in haberi vardı.' demeyi tercih etti. Siz CHP'nin büyükşehir belediye başkanısınız ve partinizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı ile randevuya gidiyorsunuz. Sonra da 'Özgür Özel'in bilgisi dâhilinde gittim.' diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dâhilinde gidilmesini bir nebze anlarız ancak Özgür Özel'in bilgisiyle gidildiği açıklamasını içine sindirebilecek bir siyasi parti olamaz. Kâğıt üzerinde CHP'de siyaset yapıp Ankara'ya hizmet gerekçesiyle Külliye'ye gitmek ve genel başkanın onayına sığınmak, kabul edilebilir bir siyasi argüman değildir."

Mansur Yavaş'ın bu denge siyasetini "İki arada bir derede kaldım, süreci idare etmem lazım." yaklaşımıyla yönetip yönetemeyeceğine ilişkin değerlendirmelere de karşı çıkan Alabarda, şöyle konuştu:

"Siyaset her renge bürünerek bir yere kadar gider. Bir insan hem CHP'de kalıp hem de 'Gönlüm Yeni Parti'deki arkadaşlarla.' diyemez. Öyle derseniz 'Buyur, o zaman oraya git, hizmetini orada yap.' derler. Böyle açık kapı bırakırsanız partiyi kontrol edemezsiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise CHP'den seçildi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca genel başkan yardımcılığını yaptı ve çizgisini bozmadan orada kaldı. Onun tutumunda bir zikzak görmüyorum."

BELEDİYELERDE PEŞ PEŞE GEÇİŞ İDDİALARI

Kulis bilgilerini paylaşarak tartışmayı sürdüren Gazeteci Zafer Şahin, belediye başkanlarının olası siyasi geçişlerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Şahin, "Hem Ankara hem de Muğla'daki kaynaklarımla görüştüm. Geçtiğimiz hafta AK Partililerin yoğun katılım sağladığı bir organizasyonda görülen bu ismin, önümüzdeki hafta geçiş yapması en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor." kulisini paylaştı.

Gazeteci Yusuf Alabarda ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilişkilerine değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ahmet Aras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare içerisinde Muğla'ya önemli hizmetler kazandırdığına dair bizzat kendi açıklamaları bulunuyor. Bunu CHP'li veya Yeni Partili belediyelerden duymak pek alışıldık bir durum değil. Tıpkı Cemil Tugay'ın 'Cumhurbaşkanı ile görüştüm, İzmir'in tüm sorunlarına hâkim ve son derece kapsayıcı bir lider.' sözlerine şaşırması gibi... Türkiye'de çeyrek asırdır siyaset yapan bir lideri bu şekilde yeni tanımak, sadece yankı odalarında vakit geçirmekle izah edilebilir."

Alabarda'nın sözlerini tamamlayan Gazeteci Zafer Şahin, devlet tecrübesine sahip isimlerin hükümetle temas kurmasının son derece doğal olduğunu belirtti.

Şahin, "Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Ankara ile dengeli ilişkiler kurdu. Bizler ayrı yapıların mensupları değiliz. Elbette bakanlıklarla temas kurulacak. Hatta Muğla'daki sağlam kaynaklarım, Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçmesi durumunda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de arkasından geleceğini, yani Bodrum Belediyesinin de geçiş yapacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Akın'ın siyasi kariyerindeki halkla ilişkiler gücüne de değinen Şahin, "Ahmet Akın'ın oldukça güçlü bir PR ekibi var. Altılı Masa devrinde Enerji Bakanı olarak lanse edildi, ardından büyükşehir belediye başkanı oldu, şimdi de CHP'nin başına geçeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP'li eski milletvekili Kumkumoğlu ile aralarında birbirlerini 'gizlice AK Partililerle görüşmekle' itham ettikleri çok enteresan bir tartışma yaşandı." sözleriyle dikkat çekici bir kulis bilgisi aktardı.

Benzer iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini hatırlatan Gazeteci Yusuf Alabarda ise şu ifadelerle suni polemiklere tepki gösterdi:

"Geçmişte Muharrem İnce'nin Külliye'ye gittiğine dair gazetelerde tamamen asılsız haberler yapılmış, ardından tekzipler yayımlanmıştı. Sanki bir belediye başkanı düşman askeriyle görüşüyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Marmara ve Ege'ye kıyısı olan bir kentin başkanı elbette Çevre Bakanı ile görüşecek. Bundan daha doğal ne olabilir?"

KURULTAYDAKİ 16 OY VE DİVAN PAZARLIKLARI

CHP'deki parti içi hizipleşmelerin kurultay sürecine uzanan köklerini irdeleyen Gazeteci Zafer Şahin, Özlem Çerçioğlu ile mevcut yönetim arasındaki uyuşmazlığa dikkat çekti.

Şahin, "Özlem Hanım ile Özgür Özel'in yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Çerçioğlu, olaylı kurultayda Kemal Bey'i destekleyen çekirdek kadrodaydı ve bir önceki kurultayın divan başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesindeki en kritik hata, aşırı özgüvenle kurultay divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'na teslim etmesi oldu. Kongrelerde divan başkanı dengeleri doğrudan belirler." ifadelerini kullandı.

Kurultay gecesinde yaşananlara ilişkin dikkat çekici ayrıntılar paylaşan Zafer Şahin, ilk turdaki oy farkına ve delegelerle yürütüldüğü öne sürülen pazarlıklara değindi.

Şahin, "İlk turda Özgür Özel aradaki seçimi yalnızca 16 oyla kazanabildi. O süreçte Ankara'da otel odaları ve büro adresleri verilerek delegelerle pazarlıklar yapıldığı herkesin dilindeydi. Hatta ben de 'Bu Güneşe Kar Dayanmaz' başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Pazarlıkların nerelere kadar uzandığını Ankara'da bilmeyen yoktu. Delegelerin iradesine ipotek konulmasına rağmen ilk turdaki fark sadece 16 oyda kaldı." dedi.

Oy sayımı sırasında değişimci ekipten isimlerle konuşan gazetecilerin dahi sandıklar açılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde bir hissiyata kapıldığının hatırlatılması üzerine Zafer Şahin, CHP kurultayındaki mevcut sistemi değerlendirdi.

Şahin, "Türkiye'deki kongre ve kurultay salonlarında mevcut yapıyı kaybeden genel başkan neredeyse hiç görülmez. Bu durum sadece partilerde değil, sendika ve birliklerde de aynıdır. Genel başkan delegeleri yazar, o delegeler de dönüp genel başkanı seçer. İçeride böyle kendi kendini besleyen bir sistem kuruludur." ifadelerini kullandı.