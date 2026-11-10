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Spor EuroLeague’de 11. hafta başlıyor! Temsilcilerimiz zorlu virajda
Spor

EuroLeague’de 11. hafta başlıyor! Temsilcilerimiz zorlu virajda

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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EuroLeague’de 11. hafta başlıyor! Temsilcilerimiz zorlu virajda

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 11. haftanın perdesi yarın açılacak. Fenerbahçe Tarfin, yarın Paris Basketbol'a konuk olacak. Cuma günü Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise LDLC ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. hafta müsabakaları yarın, 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak.

EuroLeague'de yer alan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin yarın, Anadolu Efes ile Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü sahaya çıkacak.

Bu sezon 7 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 4. sırada yer alan Fenerbahçe, yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Oynadığı maçların 4'ünü kazanan, 6'sını kaybeden 12. basamaktaki Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Organizasyonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan 13. sıradaki Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımına konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak haftanın kapanış mücadelesi, TSİ 22.30'da başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Tarfin

22.45 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

12 Kasım Perşembe:

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Valenci Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

13 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 LDLC ASVEL (Fransa)-Beşiktaş

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