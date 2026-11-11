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Gündem Somali’ye 350 milyon dolarlık uzay üssü ve emeklinin elektrik parası Akit yazarından çarpıcı analiz
Gündem

Somali’ye 350 milyon dolarlık uzay üssü ve emeklinin elektrik parası Akit yazarından çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Somali’ye 350 milyon dolarlık uzay üssü ve emeklinin elektrik parası Akit yazarından çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı Ahmet Can Karahasanoğlu, Türkiye'nin Somali'de kurmayı planladığı 350 milyon dolarlık uzay üssü üzerinden ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Uzay yatırımları ile dar gelirli vatandaşların yaşadığı geçim zorluklarını karşılaştıran Karahasanoğlu, emeklilerin durumunu çarpıcı ifadelerle kaleme aldı.

Yeni Akit yazarı Ahmet Can Karahasanoğlu, köşe yazısında Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü projesini ve vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı.

Siyasetçiler arasındaki tartışmaların önemli bir gelişmeyi gölgede bıraktığını belirten Karahasanoğlu, Somali'de 350 milyon dolarlık uzay üssü kurulması planına değindi.

"AFRİKA'YA BİLE UZAY ÜSSÜ KURUYORUZ"

Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometrekarelik alan tahsis edildiğini aktaran Karahasanoğlu, üssün Mogadişu yakınlarındaki Varşeyh bölgesinde kurulacağını belirtti.

Bölgenin ekvatora yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini ifade eden yazar, projeyi vatandaşların ekonomik durumuyla karşılaştırdı.

Otobüs durağında cebindeki son parayı sayan bir emekliyi tasvir eden Karahasanoğlu, iki gencin "Canına yandığımın Afrika'sına bile uzay üssü kuruyoruz" sözleri üzerinden dikkat çekici bir anlatıma yer verdi.

"KEŞKE O FÜZELER GARİBANLIĞIN ÜZERİNE ATILSA"

Uzay çalışmalarının önemine değinirken yoksulluğun da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biz başka bir ülkede uzay üssü kurarız, roketler yaparız, fezaya ay yıldızlı bayrağımızın imzasını atarız. Keşke bu şekilde yoksulluğun üstesinden gelebilsek. Keşke o füzeler garibanlığın, çaresizliğin üzerine atılsa."

DIŞ GÜÇLER SÖYLEMİNİ İRONİK DİLLE ELE ALDI

Karahasanoğlu, ekonomik sıkıntıların dış güçlere bağlanmasını da ironik ifadelerle ele aldı.

Elektrik faturaları, akaryakıt fiyatları ve borsadaki gelişmeler üzerinden yapılan açıklamalara göndermede bulunan yazar, "Evdeki faturalarımızın artmasının ardında Mossad var. Benzin ABD yüzünden bu kadar fırladı" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan söylemleri de aynı ironik anlatım içinde ele alan Karahasanoğlu, vatandaşların günlük hayatındaki ekonomik sorunlara dikkat çekti.

YAZISINI ELEKTRİK FATURASIYLA NOKTALADI

Karahasanoğlu, yazısını sokakta konuşulanları dinleyen bir emeklinin durumunu anlatarak tamamladı.

Yazarın son cümlesi ise dikkat çekti:

"Sokakta konuşulan bu sözleri dinliyordu başka bir emekli. Elindeki elektrik faturasına baktı, baktı, baktı."

AHMET CAN KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Yorumlar

Ahmet kenan uçar

Yarısını devletin ödediği elektrik faturası yerine keşke her ay zam gören ALLAH'ın suyuna yapılan zammın faturasını örnek verseydiniz daha tutarlı olurdu Uzaya uydu göndermek için başka ülkelere para ödemeye devammı edelim
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