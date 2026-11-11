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Gündem Fon vurgununda kirli çark çökertildi: 3 kritik isim tutuklandı
Gündem

Fon vurgununda kirli çark çökertildi: 3 kritik isim tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fon vurgununda kirli çark çökertildi: 3 kritik isim tutuklandı

Kamuoyunu sallayan dev fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü tahkikat ve savcılığın derinleştirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyarlarca liralık fon vurgunu ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan dev soruşturmada adli makamlar neşteri vurdu. Emniyet ve yargı birimlerinin koordineli yürüttüğü operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki sorguları tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen kritik isimler Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

FİNANS DÜNYASINI SARSAN KİRLİ AĞ ÇÖKERTİLİYOR

Fon adı altında yürütülen karanlık çarkın ve usulsüz para trafiğinin detayları dosyaya girmeye devam ediyor. Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin, hakimlik safahatında yöneltilen suçlamalar karşısında çapraz sorguya alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yunus Arıncı, Murat Ömer Gülkan ve Ali Paslı'nın tutuklanmasıyla birlikte dev soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Şüphelilerin dijital materyalleri ile para hareketlerinin incelemesinin sürdüğü, vurgunun ulaştığı boyutların ve muhtemel diğer işbirlikçilerin tespiti için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Ayrınıtlar geliyor. 

 

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