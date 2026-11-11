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Yerel Sorumsuzluk ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen tonlarca ağırlıktaki beton mikseri faciaya davetiye çıkardı!
Yerel

Sorumsuzluk ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen tonlarca ağırlıktaki beton mikseri faciaya davetiye çıkardı!

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Sorumsuzluk ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen tonlarca ağırlıktaki beton mikseri faciaya davetiye çıkardı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, sürücünün ihmalkarlığı sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Yol kenarına park edip alışveriş yapmak için markete giren sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu devasa beton mikseri, bir anda yokuş aşağı kontrolden çıkarak ilerlemeye başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 4 araca çarptı. Olay anında sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, ilçenin işlek noktalarından birinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Beton mikserini park ederek markete giren sürücünün ardından araç hareket etti. Tonlarca ağırlığındaki araç, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen mikser; park halindeki 3 otomobil ve bir engelli aracına çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazanın olduğu saatte sokakta kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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