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Dünya Terör örgütünden silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Dünya

Terör örgütünden silahlı saldırı: 8 kişi öldü

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Terör örgütünden silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği değerlendirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeydoğusunda, Somali sınırı yakınlarında gerçekleşen saldırı nedeniyle bölgede tedirginlik hakim.

Yerel basındaki haberlere göre, Mandera bölgesindeki Hagarsu mevkisinde, Arabia-Lafey kara yolunda inşaat işçilerini taşıyan ve güvenlik görevlilerinin eşlik ettiği araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganların araca ateş açması sonucu 5 yol yapım işçisi, 2 polis görevlisi ve aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mandera Valisi Mohamed Adan Khalif, yaptığı açıklamada, bölgenin altyapısının geliştirilmesi için çalışan kişilerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Khalif, saldırının acilen soruşturulması ve sorumluların yakalanması çağrısında bulunarak bölge halkının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saldırganların yakalanması için farklı güvenlik birimlerinden oluşan ekipler görevlendirildiği, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Mandera Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğu değerlendirilen silahlı kişilerin, saldırıdan 3 gün önce komşu Garissa bölgesindeki polis tesislerini hedef aldığı ve Mandera'daki güvenlik üssüne saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıları püskürttüğü aktarıldı.

EŞ-ŞEBAB'IN KENYA'DAKİ SALDIRILARI HAKKINDA

Somali sınırında bulunan Mandera bölgesi, uzun süredir terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına hedef oluyor.

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerini, sivilleri ve altyapı projelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadele amacıyla 2011'de Somali'ye asker göndermişti.

Örgüt, 2013'te başkent Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne ve 2015'te Garissa Üniversitesine düzenlediği saldırılarla çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu.

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