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Sağlık
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Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

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Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

ABD'li onkoloji uzmanı Nichole Andrews, kansere davetiye çıkaran gıdaların listesini açıkladı. İşte ABD'li uzmanın asla ağzıma sürmem dediği gıdalar...

#1
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

İşlenmiş gıdalar maalesef sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan çalışmalar, bir kişi ne kadar çok işlenmiş gıda yerse, ölüm riskinin o kadar erken yaşta olduğunu ortaya koydu.

#2
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

Uzmanlar, özellikle işlenmiş ürünler ve rafine şekeri gibi kanserin en sevdiği besinler olarak tanımlıyor.

#3
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

ALKOL Washingtonlı onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews'e göre ise kanser riskini artıran birincil etken, düzenli alkol tüketimi. Andrews, zararsız görülen bir kadeh şarabın bile genel sağlık üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. ''Ben alkol kullanmıyorum'' diyen ABD'li diyetisyen, ''Alkolün içindeki etanol; karaciğer, kolon ve meme kanseri de dahil olmak üzere pek çok kanser türüne davetiye çıkarır'' dedi.

#4
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

İŞLENMİŞ ETLER Listedeki ikinci tehlikenin işlenmiş etler olduğunu söyleyen uzman isim, işlenmiş etlerin kolorektal kanser riskini artırdığını belirterek, özellikle jambon tüketimi konusunda uyardı.

#5
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

İşlenmiş et tüketmenin bağırsak kanseri için ciddi bir risk faktörü olduğunu söyleyen onkoloji diyetisyeni, bu etlerin saklanmasında kullanılan nitrat ve nitritlerin, bağırsaktaki hücrelere zarar vererek kansere yol açabileceğini söyledi.

#6
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

GAZLI İÇECEKLER Andrews'ın listesinde dördüncü sırada şekerli içecekler yer aldı.

#7
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

Bu içeceklerin yüksek kalorili olmaları nedeniyle kilo alımına, dolayısıyla kanser riskine zemin hazırladığını belirten ABD'li uzman, ''Vücudunuzdaki yağ dokusunu düşük tutarsanız, kanser riskiniz de o kadar azalır. Vücuttaki fazla yağın, 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini artırabildiğini unutmayın'' dedi.

#8
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

RAFİNE ŞEKER Rafine şekerin de oldukça tehlikeli olduğunu belirten Andrews, ''Özellikle çaya ve kahveye kesinlikle şeker atmayın. Bu alışkanlık, sağlığınızla tahmin ettiğinizden daha fazla oynuyor'' diyerek uyardı.

#9
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

BİTKİSEL SÜTLER Vegan beslenmede popüler olan bitki bazlı sütlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen ABD'li diyetisyen, ''Ben her zaman inek sütü tercih ediyorum'' dedi.

#10
Foto - Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

Ancak bazı uzmanlar, inek sütünde bulunan kazeinin, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olebileceği konusunda uyarıyorlar.

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