Meğer kanser yapıyormuş: Uzman isim 'ağzıma bile sürmem' diyerek uyardı!

ALKOL Washingtonlı onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews'e göre ise kanser riskini artıran birincil etken, düzenli alkol tüketimi. Andrews, zararsız görülen bir kadeh şarabın bile genel sağlık üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. ''Ben alkol kullanmıyorum'' diyen ABD'li diyetisyen, ''Alkolün içindeki etanol; karaciğer, kolon ve meme kanseri de dahil olmak üzere pek çok kanser türüne davetiye çıkarır'' dedi.