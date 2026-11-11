Hakim vuran savcıya yargı acımadı

Eski savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında vurarak ağır yaralamıştı. Kılıçarslan, 12 Haziran'da açıklanan kararla "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ceza almıştı. Karar, istinafa taşındı. Mahkeme, cezayı az bularak 11 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya çıkarttı!

Kadın hakimi makamında yaralayan Cumhuriyet Savcısına verilen ceza istinafta arttı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı 13 Ocak'ta makam odasında silahla yaralayan ve 2. kez ateş etmesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan çaycı Y.K. tarafından engellenen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan olayın ardından tutuklanmıştı.

'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Kılıçarslan hakkında geçtiğimiz aylarda karar açıklanmıştı.

12 Haziran'da açıklanan kararla "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirme" suçlarından ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

İSTİNAF CEZAYI ARTIRDI

İstinafa taşınan karar; Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, kaldırılarak sanık hakkında yeniden hüküm kuruldu. İstinaf; eylemin, teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle takdiren indirim uygulayarak verdiği 16 yıl hapis cezasını sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak 13 yıl 4 aya hükmedildi.

KARAR: TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Kılıçarslan'a "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün, diğer suçlardan ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmedilirken kaçma şüphesine dikkat çekilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.