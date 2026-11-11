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Gündem Mısır'dan dikkat çeken itiraf! Askerlerimiz aylardır Suudi Arabistan'da
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Mısır'dan dikkat çeken itiraf! Askerlerimiz aylardır Suudi Arabistan'da

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Mısır'dan dikkat çeken itiraf! Askerlerimiz aylardır Suudi Arabistan'da

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin birkaç ay önce Suudi Arabistan'a asker gönderdiğini ilk kez açıkladı. Askerî varlığın Riyad yönetiminin talebi üzerine oluşturulduğunu belirten Abdulati, bölgedeki hassas noktaların korunması için hava savunma desteğinin de artırılacağını duyurdu.

Orta Doğu'da devam eden askerî gerilim sürerken Mısır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin birkaç aydır Suudi Arabistan'da asker bulundurduğunu açıkladı.

Abdulati'nin açıklaması, Mısır Parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Suudi Arabistan'a Yemen kaynaklı tehditlere karşı savunma desteği sağlama yetkisi vermesinden iki hafta sonra geldi.

"ASKERLERİMİZ ZATEN ORADA"

France 24'e konuşan Abdulati, Suudi Arabistan'daki askerî varlıklarının yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizin talebi üzerine orada zaten askerî varlığımız bulunuyor. Bu varlığı güçlendirmek için çalışıyoruz."

Mısır'ın Suudi Arabistan'a daha önce asker konuşlandırdığı kamuoyuna açıklanmamıştı.

İRAN GERİLİMİ SONRASINDA GÖNDERİLMİŞLER

Askerlerin birkaç ay önce Suudi Arabistan'a gönderildiğini belirten Abdulati, konuşlandırmanın İran'la gerilimin tırmandığı dönemde Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından başladığını söyledi.

Mısırlı Bakan, yeni askerî desteğin savunma amaçlı olacağını ve Suudi Arabistan'daki hassas noktaların korunması için hava savunma kapasitesinden de yararlanılacağını kaydetti.

HUSİLERDEN "SAVAŞ İLANI" TEPKİSİ

Ensarullah Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Mısır'ın Suudi Arabistan'a askerî destek vermesini "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Paris'te düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Abdulati ise bu sözlere karşılık, Mısır'ın arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Abdulati, "Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz, çünkü askerî bir çözüm yok" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN ASKERLERDEN HABERİ VAR MIYDI?

Mısır Parlamentosu, geçen ay Cumhurbaşkanı Sisi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan'a savunma desteği verilmesini onaylamıştı.

Ancak milletvekillerinin, bu karar alınmadan önce Suudi Arabistan'da Mısır askerlerinin bulunduğundan haberdar olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

AFP'ye konuşan bazı milletvekilleri, planlanan askerî konuşlandırmanın kapsamı ve büyüklüğü hakkında kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.

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