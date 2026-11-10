Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!

Aydın Büyükşehir Belediyesinin dolaylı iştiraki AYSERA A.Ş.'nin yönetim kuruluna seçilen eski ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a verilen 14 yıllık hapis cezası istinafta kesinleşti. Aynı davada yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan hakkındaki mahkûmiyet hükümleri de kesinleşirken, Çerçioğlu'nun beraat kararı onandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 11 Haziran 2026 tarihli, 2024/10 Esas ve 2026/161 Karar sayılı dosyasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

5 Kasım 2026 tarihli, 2026/3059 Esas ve 2026/3083 Karar sayılı kararla, Nermin Canyurt ve Erkan Karaarslan hakkındaki mahkûmiyet hükümlerine yönelik başvurular reddedildi.

CANYURT'UN 14 YILLIK CEZASI KESİNLEŞTİ

Yerel mahkeme, eski ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'u ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 4 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay ve görevi ihmal suretiyle kötüye kullanma suçundan 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İstinaf mahkemesi, Canyurt'un üç mahkûmiyet hükmünde hak yoksunluğuna ilişkin süreleri düzeltti. Hapis cezalarını değiştirmeyen mahkeme, istinaf başvurularını esastan reddetti.

ÇERÇİOĞLU'NUN DANIŞMANININ CEZALARI DA KESİNLEŞTİ

Aynı davada yargılanan ve Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olarak bilinen Erkan Karaarslan hakkında verilen mahkûmiyet kararları da istinaf incelemesinden geçti.

Mahkeme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmî belgede sahtecilik suçlarından Karaarslan hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerini hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan, ASKİ'nin 2015 yılındaki danışmanlık hizmet alımına ilişkin davada ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 4 yıl ve zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karaarslan hakkındaki mahkûmiyet hükümleri, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin 5 Kasım 2026 tarihli kararıyla kesinleşti.

HİZMET VERİLMEDEN HAKEDİŞ DÜZENLENDİ

Dava, ASKİ tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen 163 bin liralık danışmanlık hizmet alımına dayanıyor.

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Erkan Karaarslan'ın ortağı ve yetkilisi olduğu Muhkem firmasının sözleşmede belirtilen hizmetleri yerine getirmediği, buna rağmen hakediş belgeleri düzenlendiği tespit edildi.

Kararda, kontrol teşkilatının hizmetin verilmediğine ilişkin tutanaklarına rağmen Nermin Canyurt'un harcama yetkilisi olarak hakediş işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

169 BİN 589 LİRA KAMU ZARARI

Mahkeme, yüklenici firmanın icra takibi sonucunda aldığı ödeme nedeniyle 169 bin 589 lira 74 kuruş kamu zararının oluştuğuna hükmetti.

Gerekçeli kararda, ihaleye davet edilen firmalar arasındaki ilişkiler, yaklaşık maliyet teklifleri ve hakediş işlemlerindeki usulsüzlükler de mahkûmiyet gerekçeleri arasında gösterildi.

KESİNLEŞEN CEZAYA RAĞMEN AYSERA YÖNETİMİNDE

Nermin Canyurt, yerel mahkemenin 14 yıllık hapis cezası kararının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesinin dolaylı iştiraki AYSERA Aydın Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Ekim 2026 tarihli ilanına göre Canyurt'un yönetim kurulu görev süresi 29 Eylül 2029'a kadar belirlendi.

5 Kasım'da mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi, Canyurt'un belediye şirketindeki yönetim kurulu üyeliğinin hukuki ve idari durumunu gündeme getirdi.

ÇERÇİOĞLU'NUN BERAATİ DE KESİNLEŞTİ

49 sanığın yargılandığı dosyada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında verilen beraat kararı da istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Beraate yönelik istinaf başvurularının reddedilmesiyle Çerçioğlu hakkındaki karar kesinleşti.

AYSERA YÖNETİMİNDEKİ GÖREVİ DEVAM EDECEK Mİ?

Canyurt'un 14 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından AYSERA yönetim kurulundaki görevinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

Kesinleşen mahkûmiyet hükmü sonrasında Canyurt'un yönetim kurulu üyeliği hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıklığa kavuşturulmayı bekliyor.