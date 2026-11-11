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Gündem 12 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi! 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Gündem

12 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi! 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu

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12 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi! 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 zanlıdan 38'i tutuklandı. Ekipler, gözaltına alınan şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit etti.

Şüphelilere ait mal varlıklarının değerinin yaklaşık 658 milyon lira olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilere ait 493 banka hesabına, 39 kripto varlık hesabına, 12 ödeme kuruluşu hesabına, 17 araca, 11 konuta ve 8 arsaya el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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Yorumlar

Abdulla

Adamlar milyarları götürüyor, 5 yıl yatıyor, çıkınca zengin olarak çıkıyorlar. Önleyicilik nerede?
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