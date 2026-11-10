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Yerel Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!
Yerel

Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beklenen yağış başladı...Yozgat kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.

Yozgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan dondurucu soğuk, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının -1 dereceyi gösterdiği kent merkezinde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

 

Kent sakinlerinden Yahya Nemli "Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat’a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

 

Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar yağışı, kentte kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hissedilen soğuk hava ve kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.

O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü
O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü

Yerel

O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü

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