Zincir marketlere denetim

Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor” açıklamalarının ardından fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 5 büyük zincir markette, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

81 ilde sürdürülüyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş’un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan işaret etmişti

Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili soruya, “5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” yanıtını vermişti.