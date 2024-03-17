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Gündem Zina yine faciaya sebep oldu!
Gündem

Zina yine faciaya sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 15:20:00 -
Zina yine faciaya sebep oldu!

Batman'da R.B. adlı kişi, eşini ve gayr-i meşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü.

Zina ilişkisi toplum huzurunu tehdit etmeyi sürdürüyor.

Batman'da, gayr-i meşru ilişki iki kişiyi hayattan koparırken, yuva dağıttı.

Merkez Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir konutta R.B. adlı kişi, 25 yaşındaki eşi Esra Yılmaz ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 25 yaşındaki Rukmetin Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle R.B., Yılmaz ve Özdemir'i silahla ateş ederek yaraladı.

İkisi de hayatını kaybetti!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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