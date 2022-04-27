'Zillet'e cilalama! Duy da inanma: Yalanlarına, rezilliklerine rağmen hala oy vermeyi düşünen mi varmış?

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4 milyon abonenin elektrik kesik yalanını ortaya atan, elektriği olan vatandaşı ziyaret edip lambaları kapatarak milletin aklıyla dalga geçen, SİHA'ları küçümseyip Bayraktar'ı hedef alan, "diktatör" diye hakaret ettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parmak sallayıp tehditler savuran, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola yürüyen, şehit bacısına küfredenleri tepkilere rağmen partilerinde barındırmayı sürdüren, 6'lı masa kurup ülkenin geleceğini konuşmak yerine kendi geleceklerini tartışan, HDP'li Garo Paylan'a destek vererek sözde 'Ermeni soykırımı' yasasının geçmesi için çağrılarda bulunan genel başkan yardımcısını hala o koltuklarda tutan 'Zillet İttifakı' için ORC Araştırma'dan cilalama bir anket piyasaya sürüldü.

Cumhur İttifakı'nı yüzde 40'ın altına düşürdüler

ORC'nin 17-22 Nisan tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 385 vatandaşla yaptığını iddia ettiği ankette; AK Parti'ye yüzde 28,1 oy oranı, MHP'ye ise yüzde 7,8 oy oranı yazıldı. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranınıyüzde 35,9 olarak gösterildi.

İYİ Parti ve CHP'nin oylarını uçurdular

Sözkonusu seçim anketinde, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17,3, CHP'nin oy oranı ise yüzde 24,3 olarak gösterildi. Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin oylarının da yükseltildiği ankette, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 41,6 olarak belirlendi.

Milletin aklıyla dalga geçtiler! Kılıçdaroğlu'nun yalanını akıllı sayaç bozdu

Geçtiğimiz gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "elektriği kesilmiş ev" diyerek şov yaptığı hanenin elektriğinin olduğu ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun daireye girmeden 10 dakika önce sigortaların indirildiği, çıktıktan yarım saat sonra sigortaların kaldırıldığı belirlenmişti. 4 milyon abonenin elektriği kesik yalanı da elinde patlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla da milleti aldatmıştı.

HDP'li Garo Paylan'a sözde tepki gösteren Akşener, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na dut yemiş bübül oldu

HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına yönelik skandal kanun teklifine tepkiler çığ gibi yükselirken CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan HDP'li vekile destek gelmişti. HDP'li Garo Paylan'a sözde tepki gösteren ve "Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez" ifadeleriyle şov yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na 'üç maymun'u oynayarak sessiz kaldı.

Bunlar nasıl milliyetçi? İYİ Partili Aytun Çıray, Bayraktar SİHA'yı hedef aldı, Akşener ve partisi sessiz kaldı

Milliyetçi olduğunu iddia edip milli olan her şeye düşman olduğunu açıkça gözler önüne seren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, dünyanın hayranlıkla izlediği Bayraktar'ı, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır." sözleriyle küçümseye çalışmıştı.

Terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak ve Suriye'de destan yazan, Karabağ'daki Ermeni işgalini bitiren, Libya'da Doğu Akdeniz çıkarlarımızı koruyan, şimdi de Ukrayna'daki başarılarıyla dünyanın övgüsünü kazanan Bayraktar SİHA'ları hedef alan İP'li Çıray, tepki göstermek bir yana hala İYİ Parti'deki koltuğunda tutuluyor.

Şehit bacısına küfreden vekil, İYİ Parti'deki yerini koruyor

Ülkücü gelenekten gelen Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’ı tasfiye edip, LGBT sevici Bahadır Erdem’i A takımına yükselten, HDP ittifakına itiraz edecek isimleri yönetimden uzaklaştıran İYİ Parti lideri Meral Akşener, şehit bacısına küfredecek kadar alçalan Lütfü Türkkan’ı ise hâlâ partide barındırıyor.