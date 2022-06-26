Zeytinyağı ile 8 günde uzun kirpiklere kavuşun! Kirpik uzatma ve kaş gürleştirme yöntemleri

Kirpikler, yüzümüzün en çok dikkat çeken kısımlarından birisidir. Hem kadınlar hem de erkekler güzel kirpiklere sahipse daha dikkat çekici olacaktır. Güzel kirpikler, daha anlamlı bir yüz ifadesine sahip olmanızı sağlar. Kirpik bakımı sanıldığının aksine oldukça basit ve maliyetsiz bir işlemdir. Önemli olan kirpiklerinize neyin fayda sağlayacağını, neyin zarar vereceğini bilmek. Dökülen kirpikler ne zaman çıkar? Kirpik doğal yollarla nasıl uzatılır? Yanan kirpik nasıl uzar, Zeytinyağının kirpiğe faydaları nelerdir? Gibi soruların tüm yanıtlarını burada bulabilirsiniz. Siz de kirpiklerinize gerekli özeni göstererek daha anlamlı bakışlara sahip olabilirsiniz

Kirpik Doğal Yollarla Nasıl Uzatılır?

Kirpiklerinizin daha uzun ve daha bakımlı görünmesini istiyorsanız, kirpik bakımlarınızı düzenli bir şekilde yaparak bunu elde edebilirsiniz. Üstelik bunun için yüksek tutarlarda para ödemenize gerek yok. Kirpik doğal yollarla nasıl uzatılır merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Kirpiklerinizin hızlı bir şekilde uzamasını sağlayacak bu tarifleri hemen deneyerek, sonuca bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Hint Yağı Kürü:

Kirpikleri derinlemesine besleyen hint yağı, kirpik uzatmada da bir hayli etkilidir. 1 kaşık hint yağı ve yarım kaşık E vitamini yağını karıştırarak geceleri kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Uygulamayı daha kolay bir hale getirmek için, hazırlanan karışımı boş rimel kabına koyabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Kürü:

Hindistan cevizi bilindiği üzere saçları ve diğer tüyleri besleyen bir yağ türüdür. 2 kaşık Hindistan cevizi yağını 1-2 damla lavanta yağı ile karıştırarak kirpiklerinize günlük uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı:

E vitamini ve K vitamini açısından bir hayli zengin olan zeytinyağı, doğal kirpik uzatma yöntemlerinden birisidir. Doğal zeytinyağını her gece kirpiklere uygulayarak daha güçlü olmalarını sağlayabilirsiniz.

Doğal Yollarla Kirpik Uzatma

Bakımlı ve uzun kirpiklere doğal yollar kullanarak sahip olmak istemez misiniz? Doğal yollarla kirpik uzatma işlemlerine başlamadan önce, kirpiklerinizin bakım ve temizliğini düzenli olarak yapmanız gerekir. Gün boyu kirpiklerinizde duran, hatta bazı geceler rimeller ile kalmaya maruz bırakılan kirpiklere bakım fayda sağlar mı? Elbette sağlamaz. Kirpiklerinizin en fazla ihtiyacı olan şey düzenli temizliktir. Makyajınızı çıkartırken kirpiklerin tam anlamı ile temizlendiğine emin olmalısınız. Genellikle kirpik diplerinde kalan rimeller dökülmeye sıklıkla neden olmaktadır. Göz makyajını temizlemek için üretilen özel ürünler, kirpik temizliği için de idealdir. Derinlemesine temizlenmiş kirpiklerinize; Zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve hint yağı sürerek uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Ek olarak kirpiklerinizi kurularken çok fazla baskı yapmamak koparak dökülmelerin de önüne geçecektir.

Kirpik Doğal Yollarla Yoğunlaştırma

Saçlarınıza yapılan bakımların aynısını kirpiklere uygulayarak daha yoğun bir görünüm elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Tıpkı düzenli olarak saçlarımızı her gün taradığımız gibi, kirpiklerin de taranmaya ihtiyacı vardır. Kirpik fırçası veya bitmiş rimel fırçası kullanarak günde iki defa kirpiklerinizi tarayabilirsiniz. Kirpik doğal yollarla yoğunlaştırma işlemi için E, B ve K vitaminlerini kullanabilirsiniz. Saç uzatma işlemlerinde de kullanılan bu vitaminler, kirpiklerin uzamasını ve yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Günlük bakım rutinlerinize bu vitamin karışımlarını ekleyerek 1 hafta içerisinde daha dolgun kirpiklere sahip olabilirsiniz. Ek olarak kirpik kıvırıcı kullanmayarak, kirpiklerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Kirpikleri Hangi Yağ Uzatır?

Kirpiklerin uzaması için çeşitli yağ seçenekleri bulunmaktadır. Peki ama ben hangisini kullanmalıyım, hangi yağ benim için uygundur diye merak ediyorsanız, sorunuzun cevabını burada bulabilirsiniz. Kirpikleri hangi yağ uzatır sorusuna verilebilecek en iyi yanıt; Zeytinyağı olmaktadır. Mutfaklarımızda ve kozmetik sanayide sıkça kullanılan zeytinyağı, pek çok faydasının yanı sıra nemlendirme özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca zeytinyağında bulunan E, K ve B vitamini saç, kaş ve kirpik gibi tüylerimizin güçlenerek uzamasına yardımcı olmaktadır. Zeytinyağının yanı sıra tüyleri güçlendirmesi ile tanınan ve saç bakımlarının vazgeçilmezi olan tatlı badem yağıda diğer bir alternatif olmaktadır. Tatlı badem yağı kirpikleri uzatacağı gibi gürleşmesine de yardımcı olur. En çok bilinen bu iki seçeneğin yanı sıra kirpikleri hangi yağ uzatır sorusuna şunlarla da yanıt verilebilmektedir;

Jojoba Yağı

Kuşburnu Yağı

Hint Yağı

Vazelin Kirpik Uzatır mı?

Vazelin, güzellik sektöründe pek çok üründe kullanılan malzemelerden birisidir. Nemlendirme ve koruma gücüne sahip olan vazelin, kirpik uzatma işlemine de yardımcı olmaktadır. Vazelin kirpik uzatır mı diye merak eden pek çok kişi bulunuyor. Bu soruya yanıt elbette evet olmaktadır. Hemen hemen her alanda kullanılabilen vazelin, kirpik uzatmada da etkili bir üründür. Vazelinin doğru ve ölçülü kullanılması birçok fayda sağlıyorken, hatalı ve fazla kullanım kirpiklerin fazla yıpranmasına neden olabilir. Bu nedenle kirpiklere vazelin bakımı yapmadan önce, vereceğimiz önerileri detayı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederiz.

Vazelinle Kirpik Kaç Günde Uzar?

Vücudumuzda bulunan tüyler, bulunduğu bölgelere göre farklı zamanlarda uzamaktadır. Kişinin genetik yapısı, cilt yapısı ve beslenme alışkanlıkları tüylerin uzamasında önemi bir rol oynar. Hızlı uzamasını istediğimiz bölgelerden birisi de kirpiklerimizdir. Her gün rimel veya boya gibi kozmetikler ile daha uzun ve dolgun göstermeye çalıştığımız kirpikleri, bu işlemler ile yormaktayız. Yorulan ve dökülmeye başlayan kirpikler vazelin kullanılarak daha gür ve daha hızlı uzayan yapıya sahip olabilirler. Vazelinle kirpik kaç günde uzar diye merak ediyorsanız, bu sürecin farklılaştığını söyleyebiliriz. Bu tür besleyici kürlerde kişinin cilt yapısı ve vitamin değerleri de sonucu etkileyecektir. Gece yatmadan kirpiğinizde bulunan makyajı doğru temizleyerek ve düzenli olarak vazelin bakımını yaparak 2 hafta içerisinde uzama görmeye başlayabilirsiniz. Düzenli kullanım ile faydasını görmeye başlayacağımız vazelin uygulamasının yapılması ise oldukça basit.

Kirpik Nasıl Uzatılır Vazelinle?

Vazelinle kirpiklerinizi daha uzun ve daha gür hale getirebilirsiniz. Tıpkı takma kirpiklerde olduğu gibi bir görünüm elde etmek istiyorsanız, birkaç küçük detaya dikkat ederek kirpiklerinizi yenileyebilirsiniz. Kirpik nasıl uzatılır vazelinle mümkün müdür? Gibi sorular soruyorsanız, merakınızı bir kenara bırakıp tarifi denemeye başlayabilirsiniz. En önemli konulardan birisi vazelinin pek çok çeşidinin bulunduğudur. Piyasada bulunan uygun fiyatlı fakat çokta fayda sağlamayan ürünler yerine, markasına güvendiğiniz bir ürünü almanızı tavsiye ederiz. Kalitesiz bir vazelin gözlerinize zarar verebilir, aman dikkat!

Vazelinin kullanımı haftada en fazla 4 defa olmalıdır. Vazelini kulak çubuğu yardımı ile temizlenmiş ve kurutulmuş kirpik diplerinize, gece uyumadan önce sürebilirsiniz. Göze temas etmeden süreceğiniz vazelini bol miktarda kullanmanıza gerek yok. Dilerseniz vazelini kirpiklerinizde bulunan rimel ve makyajı temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Kirpikleri Çoğaltmak İçin Ne Yapılmalı?

Seyrek kirpiklere sahip olmak çoğu kişinin korkulu rüyalarından birisidir. Hem genetik faktörler hem de uygulanan bazı işlemler dolayısı ile seyrelen kirpikler, zaman geçtikçe azalmaya devam ederler. Hal böyle olduğunda kişiler öncelikle takma kirpik, ipek kirpik gibi çözümleri denemeyi tercih eder. Fakat bu çözümler sadece anı kurtarmaktadır. Anı kurtarırken de zaten seyrek olan kirpiklerinizin daha çok zarar görerek azalabilmektedir. Tüm bu kimyasal işlemler yerine kirpiklerinize doğal yollar ile bakım yapmaya ne dersiniz. Kirpikleri çoğaltmak için ne yapılmalı diye merak ettiğinizi biliyoruz. Sorunuzun cevabı ise oldukça basit.

1- Önce Temizlik:

Her bakımın başında mutlaka temizlik yer almaktadır. Kirpiklerinizi tamamen kimyasaldan uzak tutmak ve kısa sürede çoğaltmak istiyorsanız, yeşil çay kullanabilirsiniz. Yarım bardak olarak demlediğiniz yeşil çayı, ılıdıktan sonra kirpik diplerinize uygulayın. Kirpik diplerinde kalan makyaj temizleneceği gibi gözleriniz dinlenecek ve kirpikleriniz nefes alacaktır.

2- Başkasının Malzemelerini Kullanmayın:

Her insanın vücudu belirli bakterilere karşı direnç geliştirmiştir. Arkadaşınızın hatta aile üyenizin bile makyaj malzemelerini kullanmamalısınız. Özellikle rimel fırçası gibi temizlenmeyen malzemeler bakteri biriktirmektedir. Dolayısı ile bu bakteriler size kirpiklerinize zarar verebilmektedir.

3- Kirpik Dolgunlaştırıcı Kür:

1 kaşık hint yağı, 2 kapsül E Vitamini, 1 kaşık zeytinyağı, 4 damla badem yağı (tatlı), 1 kaşık doğal aloe vera jeli, 1 kaşık lavanta yağı(gözleriniz alerjik ise bu malzemeyi kullanmayın) Belirlenen malzemeleri uygun bir kapta hazırlayarak 1 ay boyunca her gece kirpik diplerinize uygulayın.

Dökülen Kirpikler Ne Zaman Çıkar?

Kirpikler, tıpkı saçlarımız gibi zaman zaman dökülmeye başlayabilirler. Dökülen her kirpik yenilenme sürecine girerek yeniden oluşmaya başlamaktadır. Dökülen kirpikler ne zaman çıkar diye merak ediyorsanız, bu sürenin biyolojik olarak ortalama 1 ay olduğunu belirtebiliriz. Zaman içerisinde yenilenme amacı ile dökülen ve yenilenen kirpikleri, uygun bakımlar ile daha hızlı şekilde uzatmak ise mümkün. Kirpiklerinizin dökülmesi bir hayli fazla ise, öncelik olarak kullandığınız makyaj malzemelerinin son kullanma tarihini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Birçok kişi maalesef bu tür ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmemektedir. Açıldıktan sonra en fazla 6 ay içinde tüketilmesi gerekilen bu ürünler bazen yıllarca kullanılabilir.

Ürünlerinizin son kullanma tarihinde sorun olmasa dahi, dökülmenizin azalması için göz makyajınızı en az seviyeye çekmeniz gerekebilir. Sürekli kalın bir tabaka halinde rimel bulunan kirpik dipleri nefes alamaz ve koparak düşerler. Bu etkenlerin yanı sıra bazı insanlarda kirpik koparma huyu da olabilmektedir. Sürekli olarak kopartılan kirpikler, bir süre sonra azalmaya başlayacaktır ve kötü bir görünüme neden olacaktır.

Kopan Kirpik Tekrar Çıkar mı?

Kopan kirpikler, farklı nedenler ile bu hale gelebiliyor olsa da en sık nedeni kirpik kıvırıcılar olmaktadır. Hatalı kullanılan kirpik kıvırıcılar, bir anda tüm kirpiklerinizin kopmasına neden olabilir. Siz de böyle bir durumla karşılaştıysanız ve kopan kirpik tekrar çıkar mı sorularına yanıt arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Tamamen kökünden kopmuş olan kirpikleriniz sizi ilk başta korkutmuş olabilir. Fakat endişelenmeyin, düzenli bir bakım yardımı ile yaklaşık 1 2 ay içerisinde kirpikleriniz yeniden uzayacaktır. Bu esnada kirpiklerinizi düzenli temizlemeli ve fırça ile tarayarak kan akışını hızlandırmalısınız.

Yanan Kirpik Nasıl Uzar?

Farklı nedenler ile yanan ve kötü bir görünüme gelen kirpikler zaman içerisinde yapılacak bakımlar ile yeniden uzayabilmektedir. Yanan kirpik nasıl uzar sorularına verilebilecek en iyi yanıtlardan birisi de, çeşitli bakım yağları olacaktır. Bir nedenle kazara yanmış olan kirpiklerinizi dinlenmeye bırakmalı, takma kirpik veya makyaj gibi ürünler ile daha fazla hasar almasını engellemelisiniz. Dikkat edeceğiniz bu unsurların yanı sıra; Zeytinyağı, E Vitamini, badem yağı, hint yağı, jojoba yağı ve vazelin gibi ürünler ile düzenli olarak bakım yaparak kısa sürede uzamasını sağlayabilirsiniz. Belirtilen bu malzemeler tek başına kullanılabileceği gibi, çeşitli karışımlar yapılarak da kullanılabilmektedir.

Zeytinyağı Kirpikleri Ne Kadar Sürede Uzatır?

Bakımlı kadınların en fazla uğraştığı ve önem verdiği bölgelerden birisi de kirpiklerdir. Her kadın uzun ve gür kirpiklere doğal yollar ile sahip olmak ister. Takma kirpikler hem kullanımı zor olduğundan hem de yapay durduğundan genellikle tercih edilmemektedir. Takma kirpiklere benzer doğal kirpiklere sahip olmak ise oldukça basit. Hemen herkesin evinde bulunan zeytinyağı, türlü hastalıklar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Hastalıkların yanı sıra güzellik enstitüsünde de sıkça kullanılan zeytinyağı, kirpiklere mucizevi bir bakım sağlar. Zeytinyağı kirpikleri ne kadar sürede uzatır merak ediyorsanız, tarifini vereceğimiz bu kür sayesinde yaklaşık 1 ayda etkisini göreceğinizi söyleyebiliriz.

Zeytinyağı ile Kirpik Uzatma:

Kullanacağınız zeytinyağının 0 doğal olduğundan eminseniz, her gece yatmadan önce pamuk yardımı ile kirpik diplerinize uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrasında 10 dakika bekleyerek nazikçe kirpiklerinizi durulayabilirsiniz.

Kirpikler Kaç Günde Uzar?

Saçlar, vücut tüyleri, kaşlar ve kirpikler her biri farklı uzama evresine girmektedir. İnsan anatomisinde önemli bir yere sahip olan bu tüyler, belirli aralıklar ile dökülerek yenilenirler. Bu sayede ölü tüyler vücuttan atılır ve yenilenir. Çoğu insan vücut tüylerinin uzamasını pek fazla tercih etmezken kaş, saç ve kirpiklerin hızlıca uzamasını isterler. Kirpikler kaç günde uzar diye merak ediyorsanız, bu sürecin yaklaşık 1 ay olduğunu belirtebilirsiniz. Ortalama 100 günlük süreçte yavaş yavaş dökülen ve 30 günde yeniden çıkmaya başlayan kirpikler, bu sayede yenilenmektedir. İnsan vücudunda ekstra bir hastalık veya vitamin eksikliği bulunmuyorsa, genellikle bu sürelere uygun olarak kirpik yenilenmesi yaşanmaktadır.

8 Günde Kirpik Uzatma

Muhteşem bakışlara sahip olmanın en önemli yollarından birisi uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmaktan geçer. Herkes uzun ve dolgun görünen kirpiklere sahip olmak ve etkileyici bakışlar elde etmek istemektedir. 8 günde kirpik uzatma fikrinin size de bir hayli çekici geldiğini biliyor. Peki ama bunu nasıl yapabilirsiniz. İşte 8 adımda 8 günde kirpik uzatma yolu:

1- Kirpiklerinizi Tarayın:

Biten bir rimelinizin fırçasını iyice temizleyerek tarak olarak kullanabilirsiniz. Nasıl her gün saçlarımızı tarıyor ve bakımı yapıyorsak, kirpiklerimizi de tarayarak bakımını gerçekleştirebiliriz. Düzenli taranan kirpikler kan akışını hızlandıracağı için daha hızlı uzamaya yardımcı olmaktadır. Tarama esnasında bir miktar E Vitamini kullanabilirsiniz.

2- Yağ Kullanın:

Hint yağı, zeytinyağı, tatlı badem yağı gibi ürünler kirpiklerinizi hızlı bir şekilde toparlayacaktır. Bu yağarı ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi, karışım yaparak da uygulayabilirsiniz. Uygulamayı gece yatmadan önce yaparak sabaha kadar kirpiklerinizin beslenmesi sağlanabilir.

3- Vazelini Unutmayın:

Kurumuş ve yıpranmış kirpikleri yenileyen vazelin, ihtiyaç duyulan nemin de alınmasını sağlayacaktır. Yatmadan önce yağ kullanımı sonrasında kirpik diplerinize pamuk yardımıyla vazelin uygulayabilirsiniz.

4- Beslenme Önemli:

Hemen hemen her sorunda olduğu gibi, kirpik dökülmesi ve geç uzaması da yanlış beslenmeden kaynaklanabilmektedir. Vücudunuzda vitamin eksikliği bulunuyor ise bunları tamamlamalı, bol bol protein ve sebze ağırlıklı beslenmelisiniz.

5- Aloe Vera:

Son zamanlarda sıkça her alanda kullanılan aloe vera, kirpikler için de besleyici bir etkiye sahiptir. Taze olarak bitki yaprağından alacağınız jeli kirpik diplerinize uygulayabilirsiniz.

6- Masaj:

Kan akışını hızlandırmak ve kullanılan yağların emilimini hızlandırmak için göz çevresi ve kirpik diplerinize nazikçe masaj yapabilirsiniz.

7- Maske Yapın:

Cildinizin maske yapıyorsunuz peki ya kirpikler? Haftada 3 defa uygulayacağınız bu maske ile daha canlı ve gür kirpiklere sahip olabilirsiniz. 1 yumurta ve 1 kaşık vazelin karışımını kirpiklerinize uygulayarak 20 dakika bekleyin. Bekleme sonrasında ılık su ile nazikçe kirpiklerinizi yıkayabilirsiniz.

8- Makyaj

Sürekli göz makyajı yapmak hem cilt yapınıza hem de kirpiklerinize büyük oranda zarar vermektedir.

Güzellik algısını etkileyen başlıca etmenlerden biride kaş yapısı ve gürlüğüdür. Son yıllarda değişen moda trendleri ile birlikte daha gür ve şekilli kaşların yayılması güzellik algısınında değiştiğini göstermektedir. Bu sebeple içeriğimizde doğal yöntemlerle kaş gürleştirme önerilerini sıraladık.

İşte gür ve uzun kaşlar için en etkili doğal kürler önerisi...

Sarımsağın kokusu birçok insanı rahatsız etse de faydaları saymakla bitmiyor. Şimdilerde ise kaşları gürleştirmede yoğun olarak sarımsak kullanılıyor. Sarımsağı ikiye bölüp kaşımıza bastırarak sürüyoruz. 30 dakika beklettikten sonra kaşlarımızı bol su ile yıkıyoruz. Sarımsak kıl köklerini besleyerek kaşlarımızın gürleşmesine yardımcı olur. Düzenli olarak bu yöntemi haftada 3-4 kez uygularsak olumlu sonuçlar alabiliriz.

Fındık

Fındığı tavada kavurun ve soğutun. Kaşlarınıza hafifçe sürerek kendi doğal yağını almasını sağlayın. Bu işlemi biraz bastırarak yapmanız gerekiyor. Ancak çok bastırıp kaşlarınıza zarar vermeyin.

Hint yağı

Hint yağı, kaşlarının gürleşmesi ve kalınlaşması için en iyi yöntemlerden biridir. Birkaç damla Hint yağıyla parmak uçlarınızla kaşlarınızın üzerinde masaj yapın. 30 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Daha dolgun kaşlar için bu yöntemi en az 6 hafta boyunca uygulayın. Eğer Hint yağına alerjiniz varsa tahrişe neden olabilmektedir. Bu yüzden kullanmadan önce bileğinizde veya ufak bir yerde denemenizi öneriyoruz.

Limonun uykuya faydaları! Başucunuza tuzlanmış limon koyarsanız

(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ