Sabaha karşı operasyonla gözaltına alınmıştı! Adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı!
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X hesabındaki paylaşımı nedeniyle kitap fuarı için bulunduğu Kastamonu'da sabaha karşı gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi SEGBİS üzerinden alınan Özeller'e yurt dışı çıkış yasağı ve ayda bir imza yükümlülüğü getirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi SEGBİS üzerinden alınan Özeller'e yurt dışı çıkış yasağı ve ayda bir imza yükümlülüğü getirildi.
KASTAMONU'DA SABAHA KARŞI GÖZALTI VE ADLİ KONTROL
Kitap fuarı programı için gittiği Kastamonu'da sabaha karşı gözaltına alınan Orkun Özeller hakkında avukatı Doğukan Kozan açıklama yaptı. Kozan, gözaltının X paylaşımı gerekçesiyle yapıldığını ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildiğini belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada SEGBİS ile ifadesi alınan Özeller, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir imza tedbiriyle serbest bırakıldı.
GEÇEN YILKİ TUTUKLULUK VE BERAAT SÜRECİ
Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli olan Özeller, geçen yıl da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmış ve 57 gün cezaevinde kalmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından yargılandığı davada beraat eden ve bu kararın üst mahkemece onandığını duyuran Özeller hakkında, başka bir ifadeye ilişkin yargı sürecinin ise devam ettiği aktarıldı.