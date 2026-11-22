632 şüphelinin yer aldığı dev soruşturmada 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilirken, yurt dışına kaçırılan 13 milyar lira değerindeki varlık donduruldu ve 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi.

91 ŞİRKETE KAYYIM, BİNLERCE ARACA VE TAŞINMAZA EL KONULDU

Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre soruşturma kapsamında 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulup banka hesapları donduruldu. Kayyım atanan 91 şirketin bünyesindeki varlıklar hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere ait 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaza el konulurken, 307 şirketin ortaklık payına da tedbir uygulandı.

9 ÜLKEYE KAÇIRILAN 13 MİLYAR LİRA DONDURULDU

Şüphelilerin paraları yurt dışına kaçırma girişimleri de tek tek deşifre edildi. Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL karşılığı döviz cinsinden varlık dondurularak TMSF hesabına aktarılması için adli istinabe süreci başlatıldı. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildiğini duyuran Gürlek, hiç kimsenin suçtan elde edilen mal varlıklarını adaletten kaçıramayacağını vurguladı.