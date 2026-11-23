Van’da kar ve buzlanma: Çaldıran ile Muradiye’de okullar tatil
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Van’ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Karar, her iki ilçedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsıyor.
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.