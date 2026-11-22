Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, "Fetva iftirası ve sahte ses kaydı" başlıklı yazısında, 17-25 Aralık sürecinin ardından kendisini hedef alan kumpasa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçtiği ileri sürülen sözde telefon görüşmesine ilişkin iddiaları hatırlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Bu kayıtta Başbakan sözde beni arıyor ‘Devletin bekası için birini öldürmek caiz midir?’ diyormuş, ben de bazı detaylar verdikten sonra ‘Olabilir bir sakınca yok’ diyormuşum."

KUMPASI ELE VEREN TARİH HATASI

Hayrettin Karaman, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde FETÖ'ye yakın sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilen ses kaydı iddiasındaki tarih uyuşmazlığına dikkat çekti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiğini, Hakan Fidan'ın ise bundan yaklaşık 14 ay sonra, Mayıs 2010'da MİT Müsteşarlığı görevine getirildiğini hatırlatan Karaman, bu kronolojik uyuşmazlığın söz konusu kaydın yayınlanamamasının başlıca sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

NE BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPTIM NE DE FETVA VERDİM

İddiaların kendisine ulaşmasının ardından kamuoyuna açıklama yaptığını hatırlatan Karaman Hoca, dönemin Başbakanı Erdoğan ile böyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini ve söz konusu fetvayı vermediğini kesin bir dille ifade ettiğini aktardı.

Karaman, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dublaj mı, montaj mı, ses üretimi mi, başka bir şey mi yaptılar bilemiyorum, ama anlaşılan bir ses kaydı uydurmuşlardı."

MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKÂR SEÇMENİ HEDEF ALDILAR

Söz konusu iddiaların seçimlere günler kala gündeme getirilmesinin tesadüf olmadığını belirten Karaman, asıl amacın milliyetçi ve muhafazakâr seçmen kitlesini AK Parti'ye karşı harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Dönemin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticilerinin de bu tür kaset ve montaj iddialarına itibar etmediklerini açıkladıklarını hatırlatan Karaman, kumpasın ters tepme ihtimalinin de kaydın yayınlanamamasında etkili olduğunu değerlendirdi.

KENDİ İZLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINDAN KORKTULAR

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmalara da değinen Hayrettin Karaman, arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi ve delillerin karartılmasıyla ilgili örgüt bağlantılarının zaman içerisinde ortaya çıktığını belirtti.

Karaman, 2026 yılı itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen dosyalara, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Yazıcıoğlu'nun ortadan kaldırılması yönünde talimat verdiğine ve soruşturmanın örgüt mensuplarınca karartıldığına ilişkin itirafçı beyanlarının ve yeni delillerin girdiğini aktardı.

Sahte bir kayıtla konunun yeniden gündeme taşınmasının, dikkati soruşturmadaki örgüt bağlantılı şüphelilere çevirebileceğini belirten Karaman, kumpastan vazgeçilmesinin sebepleri arasında bu ihtimali de gösterdi.

2014 yılında konuya ilişkin basında çıkan yazıları da hatırlatan Hayrettin Karaman Hoca, bugünkü yazısını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Bugün hâlâ bu yalan sakızını çiğneyenlere ne demeli!"