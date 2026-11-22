ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Bolivya lideri, Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüme hedefinde olduklarını belirterek ASELSAN'ı kendilerine model aldıklarını açıkladı.

20 YILLIK KAPALI DÖNEME VURGU YAPTI, TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI VERDİ

Ziyaret sırasında kendi çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle söz eden Paz, ülkesinin geçmiş dönemdeki dışa kapalı politikalarına dikkat çekti. Paz, ASELSAN'ın ileri teknolojiye sahip bir şirket olduğunu belirterek, 20 yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneğinin bulunmadığını ve buna izin verilmediğini söyledi. Bolivya Cumhurbaşkanı, Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüme umuduyla Ankara'da bulunduklarını vurguladı.

ASELSAN'I MODEL ALIYORLAR: TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE SOMUT İŞBİRLİĞİ HEDEFİ

Yarım asırlık süreçte ulusal bir projeden 97 ülkeye ihracat yapan küresel bir savunma devine dönüşen ASELSAN'ı örnek aldıklarını ifade eden Paz, teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve katma değer oluşturacak somut işbirlikleri kurmayı amaçladıklarının altını çizdi. Paz ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri yerinde inceledi.