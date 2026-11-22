Geleceğin aracı gökyüzüne çıktı! Pilotsuz uçan taksi yolcusuyla havalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’da Çinli EHang şirketinin geliştirdiği tamamen elektrikli uçan taksi, pilot olmadan bir yolcuyla gösteri uçuşu yaptı. Dikey kalkış yapan araç, önceden belirlenen rotayı otonom şekilde tamamladı.
Japonya’nın Yamanashi bölgesinde geleceğin şehir içi ulaşımına dair ilginç bir gösteri gerçekleştirildi. Fuji Dağı’nın manzarası eşliğinde havalanan iki kişilik elektrikli hava aracı, kokpitte pilot bulunmadan yolcusunu taşıdı.
16 pervaneyle dikey kalktı
EH216-S adı verilen araç, 16 pervanesi sayesinde piste ihtiyaç duymadan dikey olarak havalandı. Önceden programlanan rotayı otonom şekilde izleyen uçan taksi, ilk yolculu uçuşunda yaklaşık 380 metre ilerledi. Kabindeki tek yolcu, gösteriyi izleyen kalabalığa camın arkasından el salladı.
İkinci uçuşta 1800 metre gitti
Yolcusuz gerçekleştirilen ikinci denemede araç, Kamanashi Nehri çevresinde yaklaşık 1800 metrelik uçuş yaptı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen aracın tek şarjla yaklaşık 30 kilometre yol alabileceği ifade ediliyor.
Pistsiz ulaşım hedefleniyor
Tamamen elektrikli araç, klasik havaalanı pistlerine ihtiyaç duymadan kısa mesafeli ulaşım sağlamayı amaçlıyor. Özellikle yoğun şehir trafiğine alternatif oluşturması hedeflenen sistemin Japonya’daki kısa mesafeli hava ulaşımında kullanılabileceği değerlendiriliyor. Ancak ticari kullanıma geçilmeden önce güvenlik, yasal düzenlemeler ve gerekli altyapının oluşturulması gibi önemli aşamaların tamamlanması gerekiyor.