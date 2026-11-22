Baykar ve ROKETSAN'ın milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki savunma kabiliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tamamen milli imkânlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı.

SAROS KÖRFEZİ'NDE TARİHİ TEST

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen testte kanadının altında taşıdığı milli torpidoyu denize bıraktı.

Belirlenen noktada suyla buluşan ORKA, böylece ilk kez bir insansız hava aracından bırakılmış oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk savunma sanayiinin yeni başarısına ilişkin test görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gerçekleştirilen testi, "Gök vatandan Mavi Vatan’a uzanan önemli bir başarı" sözleriyle değerlendirdi.

GÖKYÜZÜNDEN DENİZİN DERİNLİKLERİNE

Bayraktar TB3'ün daha önce gerçekleştirdiği su altı akustik algılama sistemlerine ilişkin başarılı testlerin ardından AKINCI'nın da milli torpidoyla buluşması, Türkiye'nin insansız hava araçlarının denizaltı savunmasındaki rolünü genişletti.

ORKA'NIN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin su altı savunma sistemlerinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen ORKA, denizaltılara karşı görev yapmak üzere tasarlandı.

Hem deniz hem de hava platformlarından kullanılabilen milli torpido, gelişmiş sonar ve güdüm sistemleriyle donatıldı.