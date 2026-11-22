Beşiktaş Fuzul: 92 - Fenerbahçe Tarfin: 88 Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu Beşiktaş Fuzul: Dotson 2, Walker 12, Jeffries 8, Metecan Birsen 5, Zizic 10, Berk Uğurlu 5, Morgan 10, Wilbekin 21, Omoruyi 4, Brown 2, Furkan Korkmaz 13 Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton-Tucker 34, Juzang 9, Shields 6, Sertaç Şanlı 5, Larkin 12, Baldwin 5, Melih Mahmutoğlu 3, Powell 6, Onuralp Bitim, Clyburn 6 1. Periyot: 29-18 Devre: 54-35 3. Periyot: 73-54 Beş faulle çıkanlar: 36.48 Dotson (Beşiktaş Fuzul), 39.56 Horton-Tucker (Fenerbahçe Tarfin) Diskalifiyeler: 26.43 Baldwin, 27.01 Jasikevicius (Başantrenör) (Fenerbahçe Tarfin)