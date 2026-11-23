Gece yarısı yola indiler! 4 kurt kamyonun önüne çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Iğdır’ın Hoşhaber beldesinde gece saatlerinde yolda ilerleyen 4 kurt, bir kamyonun önüne çıktı...
Iğdır’ın Hoşhaber beldesinde gece saatlerinde yerleşim yerine inen 4 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. İbrahim Güneş Mahallesi'nde mezarlık yolu üzerinde gece saat 03.46'da ilerleyen 4 kurt, o esnada belde içerisinden geçen bir kamyonun önüne çıktı. Kurtları fark eden kamyon sürücüsü geri gelerek hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. Kamyonun geldiğini ve köpeklerin sesini duyan kurtlar, hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 4 kurdun yolda ilerledikleri ve kamyonu görünce gözden kayboldukları anlar yer aldı.