CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Eyüpspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Trabzonspor 1 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.
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Trabzonspor 1 - 0 Eyüpspor
5' GOL! Sağ taraftan çizgiye inen Pina, ortasını yaptı. Ceza sahasına içine topsuz koşu yapan Ozan, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı