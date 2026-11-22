Dünyada eşi benzeri olmayan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun fikir ve ifade hürriyetinin önünde Demoklesin kılıcı gibi dururken, Atatürk hakkındaki düşüncelerini söylemek isteyen bir isim daha söz konusu yasadan korktuğunu itiraf etti. Yazdığı polisiye romanlarla sol seküler kesimin gözde yazarlarından olan ve komünist kimliği ile bilinen Ahmet Ümit yaptığı açıklamada Atatürk hakkındaki düşüncelerini kaleme almaktan korktuğunu itiraf etti. Bazı kesimlerin Mustafa Kemal Atatürk’ü peygamber gibi göstermeye çalıştıklarını belirten Ümit, Atatürk hakkında bir eser kaleme almak istediğini ancak tepkilerden çekindiği için bunu yapmaya cesaret edemediğini itiraf etti. Fatih Sultan Mehmet'i Sultanı Öldürmek adlı romanında ele aldığını hatırlatan Ahmet Ümit, tarihî kişiliklerin anlatılmasının zorluklarına dikkat çekti. İnsanların geçmişte yaşamış şahsiyetler hakkında kendi düşüncelerine göre olumlu veya olumsuz kalıplar oluşturduğunu belirten Ümit, Atatürk'ü bütün yönleriyle anlatmanın bu nedenle zor olduğunu ifade etti.





“BENİ PARAMPARÇA EDERLER”

Mustafa Kemal Atatürk hakkında roman yazmak istediğini ancak toplumsal tepkilerden çekindiğini belirten Ümit, “Şüphesiz ki zihnimde ve içimde yazmak istediğim, ancak yazmaya cesaret edemediğim hikâyeler var. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ü yazmak isterim ama bunu yapmaya cesaret edemem. Çünkü yazdığımda düşüncelerim nedeniyle beni paramparça ederler. Zira benim anlattığım Mustafa Kemal Atatürk, benim tanıdığım ve yorumladığım Atatürk olur. Fatih Sultan Mehmet'i Sultanı Öldürmek romanımda yazdım. Ancak tarihî şahsiyetler söz konusu olduğunda insanların zihninde birtakım klişeler bulunuyor. Yaşanmış bir insanı bugünden değerlendirirken onun gerçekte nasıl biri olduğunu tam olarak bilemeyiz. Aslında yanımızdaki insanı bile tam anlamıyla tanıyamıyoruz. Buna rağmen bir kişi hakkında olumlu düşünüyorsak olumlu, olumsuz düşünüyorsak olumsuz bir anlatı oluşturuyoruz. Bu nedenle Atatürk gibi bir şahsiyeti bütün yönleriyle ele almak oldukça zor. Belki onun hayatının yalnızca bir yönünü anlatabilirim” ifadelerini kullandı.

“Onu bir peygamber gibi göstermeye çalışmak doğru değil”

Atatürk'ün insani yönlerinin de konuşulması gerektiğini savunan Ümit, İzmir'de Atatürk'ün müzesini ziyaret ettiği sırada yaşadığı bir anıyı anlattı. Müze müdürüyle arasında geçen diyaloğa değinen Ümit, Atatürk'ün hayatına ilişkin bazı gerçeklerin toplumda rahatsızlık oluşturabildiğini söyledi. Atatürk’ün Çankaya'daki sofralarına ve dans ettiği fotoğraflara dikkat çeken Ümit, tarihî şahsiyetlerin kusursuz ve ulaşılmaz kişiler olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti. Ümit, “İzmir'de bulunduğum bir ziyaret sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün müzesini gezmiştim. İkindi sonrasında, akşamüstü güneşinin vurduğu çok güzel bir teras vardı. Bizi gezdiren müze müdürüne, "Burada insan ne güzel bir şeyler içer." dedim. Müdür hemen tepki göstererek, "Ahmet Bey, rica ederim. Mustafa Kemal Atatürk o kadar içmez." dedi. Misafir olduğum için sesimi çıkarmadım. Oysa Çankaya'da hemen her akşam sofralar kurulduğunu biliyoruz. Müzenin içine girdiğimizde Atatürk'ün son derece şık kadınlarla dans ettiği fotoğrafları gördüm. Bu kez kendimi tutamayarak, "Biraz da çapkınmış." dedim. Müdür yine rahatsız oldu. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsanları belirli kalıplara hapsetmeye çalışıyoruz. Atatürk'ü de böyle bir kalıbın içine yerleştiriyoruz. Oysa Atatürk'ün en çok karşı çıktığı şeylerden biri, insanları tabulara ve mistik düşüncelere mahkûm etmekti. O, hakikati savunan bir insandı. Dolayısıyla onu bir peygamber gibi göstermeye çalışmak doğru değil. Böyle bir yaklaşım, onun gerçek kişiliğini anlamamızı da engelliyor. Öyleyse bunu yaz. Aslında bunları anlatsan, gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek kişiliği ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.