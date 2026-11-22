2026 yılının Nisan ayında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Kripto kılıç artığı” ifadesini kullanarak bütün ailevelere hakaret eden Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına “Ördekler yüzer, papeller uçarken” başlıklı yazısıyla döndü.

Kırıkkanat, yazısını “Hoşgeldin dediğinizi duyar gibiyim, sevgili okurlarım. Hoşbuldum, hepinize teşekkürler, ufkumdan eksilmeyin” ifadeleriyle noktaladı.

‘ANLAMINI BİLMİYORUM’ DEMİŞTİ

2026 yılının Nisan ayında Kırıkkanat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşıma yönelik "kripto kılıç artığı" ifadelerini kullanmıştı.

Alevilerin ‘kılıç zoruyla sünnileştirildiği’ iddiaları için kullanılan ifade Alevilerin tepkisini çekince, Kılıçdaroğlu'nun soyisminden yola çıkarak benzetme yapmak için bu ifadeyi kullandığını belirten Kırıkkanat, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" sözüyle özür dilemişti.

Kırıkkanat’ın söz konusu ifadelerinin ardından hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Kırıkkanat, bu süreçte Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına ara verdiğini duyurmuş ve "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

O dönemde CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, Kırıkkanat’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadelerine tepki göstermişti.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada “Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum” demişti.