Beşiktaş'ta yıllar süren rekor kırıldı! O golcü İlhan Mansız'ı geride bırakarak tarihe geçti!
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Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta tarihi bir an yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki gol birden atan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı kulübün unutulmaz golcüsü İlhan Mansız'ı geride bırakarak adını kulüp tarihine yazdırdı.
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği mücadelede Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic fırtına gibi esti. Maçın ilk devresinde rakip fileleri iki kez sarsan Vlahovic, sergilediği performansla Beşiktaş efsanesi İlhan Mansız'ı geçmeyi başardı ve kulüp tarihine geçti.
SİYAH-BEYAZLILARDA İKİ EKSİK DİKKAT ÇEKTİ
Zorlu Konyaspor deplasmanında Beşiktaş iki önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıktı. Sarı kart cezalısı olan kaptan Orkun Kökçü ile sakatlığı süren Emirhan Topçu, siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda yer almadı.