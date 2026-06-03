Zeytinliğe uçan traktörün altında can verdi
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü 76 yaşındaki Mehmet Emin Atay ezilerek hayatını kaybetti.
Feci olay, Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi Göletyolu mevkiinde meydana geldi. Mehmet Emin Altay (76) yönetimindeki traktör, yolun alt kısmında bulunan zeytinliğe devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede traktörün yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun altına yuvarlandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Emin Altay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.