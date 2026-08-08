İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Tel Aviv basını itiraf etti: Bölgede yeni güç dengesi kuruluyor

Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Akdeniz'de attığı stratejik adımlar İsrail'de yakından takip ediliyor.

Ankara'nın bölgedeki askeri, ekonomik ve diplomatik etkinliğini mercek altına alan İsrail basını, Türkiye'nin hamlelerinin bölgesel hesapları yeniden şekillendirdiğini yazdı.

İsrail basınından dikkat çeken başlık: Türk hamlesi endişelendiriyor

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin Suriye'de giderek artan ağırlığına dikkat çekti.

Gazete, haberini “İsrail'i endişelendiren Türk hamlesi” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ortaya çıkan yeni tabloda Türkiye'nin ülkenin en etkili askeri, ekonomik ve siyasi aktörlerinden biri haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin askeri varlığını mercek altına aldılar

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında 20 binden fazla asker ve güvenlik personeli bulundurduğunu ileri sürdü.

Türk güçlerinin lojistik imkânlar, hava desteği, gelişmiş askeri teçhizat ve füze savunma sistemleriyle desteklendiği öne sürüldü.

Türkiye ile Suriye arasında Ağustos 2025'te imzalanan askeri iş birliği anlaşmasına da dikkat çekilen haberde, terörle mücadeleden mayın temizlemeye, siber savunmadan askeri mühendislik ve lojistiğe kadar birçok alandaki iş birliğinin Ankara'nın Suriye'deki etkinliğini güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Suriye ordusunun yeniden yapılanmasında Türkiye vurgusu

İsrail basınının dikkat çektiği bir diğer konu ise Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması oldu.

Türk askeri danışmanların Suriye ordusunun komuta yapısı ve savaş doktrininin oluşturulmasına destek verdiğini yazan Maariv, Türk askeri heyetlerinin Şam'daki Savunma Bakanlığı yetkilileriyle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Ankara'nın planların uygulanmasını takip etmek amacıyla Şam'a askeri ataşe atadığı da haberde öne çıkarıldı.

"Ankara kapsamlı bir ortaklık kurmaya hazırlanıyor"

İsrail basınının mercek altına aldığı Türk-Suriye yakınlaşmasının yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

Ankara ile Şam'ın ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve yatırım başlıklarında kapsamlı bir ortaklığa hazırlandığı belirtilirken, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde de belirleyici ülkelerden biri olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail basınından dikkat çeken İran tespiti

Haberde Türkiye'nin ordu, ekonomi, enerji, ulaşım, eğitim ve diplomasi alanlarında oluşturduğu bağlantılar sayesinde Suriye'nin yeniden yapılanmasında merkezi bir aktöre dönüştüğü ifade edildi.

Maariv, bu gelişmelerin Türkiye'nin İran'ın bölgede bıraktığı etkinin önemli bir bölümünü doldurması ve Suriye üzerinden yeni bir bölgesel eksen oluşturması ihtimalini beraberinde getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv basınından itiraf gibi sözler: Yeni güç dengesi kuruluyor

İsrail basınının haberindeki en çarpıcı değerlendirme ise Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin oldu.

Maariv, Suriye'de yaşanan dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:

“Suriye'de yalnızca yeni bir ordu değil, Türkiye'nin askeri gücü, ekonomisi ve bölgesel bağlantılarıyla desteklenen yeni bir güç dengesi kuruluyor.”

İsrail basınının Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığından ekonomik yatırımlarına kadar Ankara'nın attığı adımları yakın takibe alması, Tel Aviv'in bölgede değişen güç dengelerine yönelik rahatsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.