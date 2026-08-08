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Gündem İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur
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İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Yeni düzen geri döndürülemez! Bedeli çok daha ağır olur

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın oluşturduğu yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu söyledi. ABD'ye açık mesaj veren Ekreminia, Washington'un mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneğinin bulunmadığını belirterek, aksi durumda "geçmiştekinden çok daha büyük bedeller ödeyeceğini" ifade etti.

İran ile ABD arasında devam eden gerilimde dünyanın enerji ticareti açısından en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden gündeme geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, başkent Tahran'ın Çitger semtinde düzenlenen toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İran'a karşı savaşta çaresizler"

Yaşanan süreçte İran halkının verdiği desteğe dikkat çeken Ekreminia, ABD yönetiminin açıklamalarını hedef aldı.

Ekreminia, "Düşmanın İran milletine karşı bir stratejisi yok. Amerikalı yetkililerin öfkesi, anlaşmazlıkları ve çelişkili açıklamaları, asılsız tehditlerle birlikte, İran'a karşı savaştaki çaresizliklerini ve acziyetlerini gösteriyor." dedi.

"Hürmüz Boğazı'nda İran düzeni hakim"

Konuşmasının önemli bölümünü Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ayıran İran Ordusu Sözcüsü, bölgede artık Tahran'ın belirlediği düzenin hakim olduğunu savundu.

Ekreminia, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda İran düzeni hakimdir ve İran Silahlı Kuvvetleri bu düzen tam olarak kurulana kadar dimdik duracaktır. Bu yolda silahlı kuvvetler hem güçlü bir motivasyona ve iradeye hem de gerekli savunma kapasitesine sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Yeni düzen geri döndürülemez"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda oluşturduğu yeni düzenin kalıcı hale geldiğini ileri süren Ekreminia, Washington yönetimine sert mesaj gönderdi.

İranlı komutan, Hürmüz'deki yeni durumun artık "geri döndürülemez" olduğunu belirterek ABD'nin bunu kabullenmesi gerektiğini söyledi.

ABD'ye açık rest: Çok daha büyük bedeller ödersiniz

Ekreminia açıklamasının devamında, "ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok ve aksi takdirde geçmiştekinden çok daha büyük bedeller ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

İranlı sözcünün açıklamaları, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatının kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

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