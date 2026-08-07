Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti

İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki bir çocuğun midesinden başarılı bir operasyonla devasa boyutlarda saç yumağı çıkarıldı. Hastaya oldukça nadir rastlanan "Rapunzel sendromu" tanısı konuldu.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıp literatürüne geçecek nitelikte başarılı bir ameliyata imza atıldı. Mide şikayetleriyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk hastanın yapılan incelemelerinde midesinde büyük bir kitle tespit edildi. Zamana karşı yarışan uzmanlar, hastayı acilen ameliyata aldı.

MİDEDEN DEV SAÇ YUMAĞI ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahalenin ardından çocuğun midesinden devasa bir saç yumağı (trikobezoar) çıkarıldı. Yapılan detaylı klinik değerlendirmelerde hastaya, tıp dünyasında oldukça nadir görülen ve psikolojik kökenli bir rahatsızlık olan "Rapunzel sendromu" teşhisi konuldu.

ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE...

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başında yer alan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Saç yolma (trikotillomani) ve saç yeme (trikofaji) alışkanlıklarının zamanında fark edilip tedavi edilmemesi durumunda hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Sağ, midesinde biriken saçların sindirilemediği için zamanla sertleşerek kitleye dönüştüğünü ve ciddi organ hasarlarına yol açabileceğini ifade etti.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı geçen ameliyatın ardından gözlem altına alınan 15 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin stabil şekilde devam ettiği öğrenildi.