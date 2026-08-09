Başkentte tehlikeli oyun kısa sürdü: Drift atan 11 kişi yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzenini ve trafik güvenliğini hiçe sayarak drift atan magandalara karşı harekete geçti. Trafiğe açık yollarda araçlarıyla tehlikeli hareketler yaptığı tespit edilen 11 sürücü, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.
TOPLAM 2 MİLYON 8 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.
Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.