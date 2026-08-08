  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
Yerel Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!
Yerel

Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ali D., kavga ettiği ağabeyi Hüseyin D. ile yengesi Sabriye D.’yi bıçakladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde aile içi kavga kanlı bitti. Ali D. (54), çıkan kavgada ağabeyi Hüseyin D.'yi (64) bıçaklayarak yaraladı, yengesi Sabriye D.'yi ise (62) ise öldürdü. Ali D., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

Olay, sabah saatlerinde Gediz ilçesi Altınkent köyünde meydana geldi. Ali D., daha önce husumetli olduğu öne sürülen ağabeyi Hüseyin D. ile evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., cebinden çıkardığı bıçakla ağabeyi Hüseyin D. ve yengesi Sabriye D.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Hüseyin D. ve eşi Sabriye D., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabriye D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ağabey Hüseyin D. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olduğu belirlenen Hüseyin D., buradaki müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu
Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu

Yerel

Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu

Arazi anlaşmazlığı ilçe merkezine taşındı! İki ailenin kavgasında 7 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı ilçe merkezine taşındı! İki ailenin kavgasında 7 kişi yaralandı

Aktüel

Arazi anlaşmazlığı ilçe merkezine taşındı! İki ailenin kavgasında 7 kişi yaralandı

Magandayı attığı yumruklar bile kesmedi: Yol kavgasında testere dehşeti
Magandayı attığı yumruklar bile kesmedi: Yol kavgasında testere dehşeti

Gündem

Magandayı attığı yumruklar bile kesmedi: Yol kavgasında testere dehşeti

Düğün salonunda ortalık karıştı! İki grubun kavgasında 5 kişi yaralandı
Düğün salonunda ortalık karıştı! İki grubun kavgasında 5 kişi yaralandı

Yerel

Düğün salonunda ortalık karıştı! İki grubun kavgasında 5 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23