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Dünya İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak
Dünya

İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak

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İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir şekilde İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bağımsız bir şekilde İran'a yönelik askeri operasyonlarını yeniden başlatmak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

İSRAİL, İRAN'I VURACAK İDDİASI

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi Tahran'a karşı yeni bir hamle yapmayı planlıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran kanal, "İsrail, ABD'den bağımsız olarak İran'a karşı saldırıları yeniden başlatmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

 

ABD'DEN BAĞIMSIZ OLARAK SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRLANIYORLAR

Operasyonun Washington yönetiminin koordinasyonu dışında gerçekleşeceğine dikkat çeken Kanal 13, Tel Aviv'in tek taraflı bir adım atacağını bildirdi.

Bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde gündeme gelen bu iddia, İsrail'in İran'a yönelik stratejisinde müttefiklerinden bağımsız yeni bir aşamaya geçebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Tug

ABD Haçlı desteği olmazsa, İsrail ( terör örgütü) Ortadoğu'dan buharlaşır kaybolur

Okur

Slm. Irana direk saldiramiyoruz itsraile yardim etmeye yer ariyoruz diyemiyorlar kamu oyu ,vatandaş tepkisinden dolayi itrail yada abd suuddan saldirinca iran yada hussiler saldiracak bizde suudlarla kesin anlaşmamiz var size saldiracagiz
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