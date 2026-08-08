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Gündem “AK Parti bir Türkiye kitabıdır”
Gündem

“AK Parti bir Türkiye kitabıdır”

Yeniakit Publisher
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Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” temasıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hazırlanan videoda, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli gelişmelere yer verildi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' temasıyla hazırlanan video paylaşıldı.

AK Parti'nin sanal medya hesabından, "Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" notuyla paylaşım yapıldı.

 

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI

Kitap temasıyla hazırlanan videoda AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli olaylara yer verildi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Çeyrek Asırlık Bir Destan: AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile Yazılan Türkiye Kitabı Türkiye’nin yakın siyasi tarihine yön veren, reformları, kalkınma hamleleri ve güçlü duruşuyla çeyrek asra damgasını vuran AK Parti, bugün 25. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyor. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve tüm Türkiye’nin kalbine dokunan "AK Parti bir Türkiye kitabıdır" temalı video, sadece bir siyasi partinin değil; koca bir milletin küllerinden doğuşunun, makûs talihini yenişinin ve geleceğe attığı devasa adımların özeti niteliğindedir. Bu kitap, her sayfasında alın teri, her satırında kararlılık ve her bölümünde milletin iradesini barındıran muazzam bir başarı öyküsüdür. Bu büyük destanın ve yazılan tarihi kitabın baş mimarı, hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 14 Ağustos 2001 tarihinde "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" nidasıyla yola çıkan liderimiz, çeyrek asır boyunca milletine verdiği her sözü tutmuş, vesayet odaklarına karşı dimdik durmuş ve Türkiye’yi küresel bir aktör konumuna taşımıştır. Onun vizyoner liderliği sayesinde bu aziz millet; yerli ve milli savunma sanayisinden devasa altyapı projelerine, enerjide tam bağımsızlıktan dış politikadaki onurlu duruşa kadar hayal dahi edilemeyen başarıların gerçeğe dönüştüğüne şahitlik etmiştir. "Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı" denilerek özetlenen bu 25 yıllık yolculuk, sadece geçmişin bir muhasebesi değil, aynı zamanda yarının da teminatıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde açılan her yeni sayfa, Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarına uzanan köprüleri inşa etmektedir. Milletiyle omuz omuza yürüyen, her zorlukta kenetlenen ve vesayetin zincirlerini birer birer kıran AK Parti, Anadolu'nun gür sesi ve mazlumların sığınağı olmaya devam etmektedir. Son paylaşılan anlamlı videoda da açıkça görüldüğü üzere; bu hikaye Recep Tayyip Erdoğan’ın millete adanmış ömrünün ve büyük Türkiye idealinin somut bir tezahürüdür. Çeyrek asırdır yazılan bu şanlı tarih göstermektedir ki, liderinin arkasında saf tutan bu necip milletle birlikte Türkiye, her türlü engeli aşarak küresel dehasını tüm dünyaya ilan etmeye ve geleceğe en hazır şekilde yürümeye devam edecektir. "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" şiarıyla yazılan bu kitap, daha nice zafer dolu sayfalarla kalınlaşacak ve gelecek nesillere en büyük miras olarak aktarılacaktır.
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