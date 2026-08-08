“AK Parti bir Türkiye kitabıdır”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” temasıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hazırlanan videoda, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli gelişmelere yer verildi.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' temasıyla hazırlanan video paylaşıldı.
AK Parti'nin sanal medya hesabından, "Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" notuyla paylaşım yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI
Kitap temasıyla hazırlanan videoda AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli olaylara yer verildi.