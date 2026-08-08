Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi

İstanbul'un önemli sanayi merkezlerinden İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir'de bulunan organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden alevler yükseldi

İş yerinden yükselen alev ve dumanların fark edilmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu noktada ekipler müdahale çalışmalarına başladı.

Ekipler bölgede çalışma başlattı

Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü belirtilirken, olayın meydana geldiği noktada güvenlik tedbirleri alındı.

Organize sanayi bölgelerinde iş yerlerinin birbirine yakın konumda bulunması nedeniyle yangının yayılma ihtimaline karşı müdahalenin önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılacak

Yangının hangi nedenle başladığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından iş yerinde inceleme yapılması ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor