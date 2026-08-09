Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Aynı havalimanından yayılan başka görüntülerde bazı ziyaretçilerin dekoratif havuzlara girdiği de kaydedildi. Hindistan’daki paylaşımlarda hem bitkilerin sökülmesi hem de havuzların kullanılması kamusal alanların korunması üzerinden tartışıldı. Öte yandan bitkileri alan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi makamlarca açıklanmış doğrulanmış bir bilgiye şu aşamada ulaşılamadı.