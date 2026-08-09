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Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yaklaşık 5 bin 640 crore rupi (14 milyar 135 milyon TL) maliyetle inşa edilerek büyük bir gururla hizmete açılan Alluri Sitarama Raju Uluslararası Havalimanı, törenin hemen ardından yaşanan skandal görüntülerle gündeme oturdu. Açılış coşkusunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, havalimanının çevresindeki peyzaj alanına akın ederek yeni dikilen süs bitkilerini ve çiçekleri topraklarıyla birlikte söküp evlerine taşıdı.

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Foto - Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki Bhogapuram’da inşa edilen Alluri Sitarama Raju Uluslararası Havalimanı, Başbakan Narendra Modi tarafından 1 Ağustos’ta hizmete açıldı. Visakhapatnam yakınlarında bulunan yeni havalimanının ticari uçuşlara 17 Ağustos itibarıyla başlaması planlanıyor. Yaklaşık 5 bin 640 crore rupi maliyetle hayata geçirilen havalimanının, Kuzey Andhra Pradesh’in hava ulaşımını güçlendirmesi ve bölgedeki turizm, istihdam ve yatırımlara katkı sağlaması hedefleniyor.

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Foto - Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Ancak havalimanının açılışının ardından kaydedilen görüntüler farklı bir olayla dikkat çekti. Kalabalıktan bazı kişiler, yol kenarında yeni düzenlenen peyzaj alanına girerek buradaki çiçekleri ve süs bitkilerini sökmeye başladı. Olay birkaç kişiyle de sınırlı kalmadı. Kayıtta peyzaj alanının çevresinde kalabalık bir grubun bulunduğu, farklı kişilerin bitkileri sökerek bölgeden ayrıldığı anlaşılıyor.

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Foto - Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Görüntülerde açılış etkinliğiyle bağlantılı bayraklar ve araçlar da yer alıyor. Benzer kayıtlar Hindistan’daki internet platformlarında da yayıldı; paylaşımlarda olayın yeni açılan Bhogapuram’daki havalimanının çevresinde gerçekleştiği belirtildi.

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Foto - Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler

Aynı havalimanından yayılan başka görüntülerde bazı ziyaretçilerin dekoratif havuzlara girdiği de kaydedildi. Hindistan’daki paylaşımlarda hem bitkilerin sökülmesi hem de havuzların kullanılması kamusal alanların korunması üzerinden tartışıldı. Öte yandan bitkileri alan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi makamlarca açıklanmış doğrulanmış bir bilgiye şu aşamada ulaşılamadı.

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