Milyarlık havalimanı açılışında halkın yaptığı pes dedirtti! Çiçekleri kökünden söküp evlerine götürdüler
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yaklaşık 5 bin 640 crore rupi (14 milyar 135 milyon TL) maliyetle inşa edilerek büyük bir gururla hizmete açılan Alluri Sitarama Raju Uluslararası Havalimanı, törenin hemen ardından yaşanan skandal görüntülerle gündeme oturdu. Açılış coşkusunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, havalimanının çevresindeki peyzaj alanına akın ederek yeni dikilen süs bitkilerini ve çiçekleri topraklarıyla birlikte söküp evlerine taşıdı.