2 gün boyunca 7 metrelik boşlukta mahsur kaldı! Kurtarılacağı sırada yaptığı hareket şaşkına çevirdi

Burdur’da 2 gündür havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için başlatılan çalışma beklenmedik şekilde sona erdi.

Olay, Cemil Mahallesi Aşçı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin yaklaşık 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen kedinin 2 gündür burada mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Kedinin bulunduğu alana güvenli şekilde ulaşabilmek için ekipler yaklaşık 1 saat boyunca gerekli ekipman ve iniş hazırlıklarını yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kurtarma personeli, ip merdiven yardımıyla dar alana inerek kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Kedi, güvenli şekilde kafese alınarak yukarı çıkarılmak üzereyken beklenmedik bir şekilde harekete geçti. Kurtarma personelinin kediyi tam yakalamak üzere olduğu sırada kedi, 7 metrelik düz duvarı tırmanarak boşluktan dışarı çıkmayı başardı. Kendi imkanlarıyla kurtulan kedi, olay yerinden hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.