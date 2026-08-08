ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken ABD yönetiminden Tel Aviv'e ateşkes baskısı geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington, Gazze'de iki haftalık ateşkesin hayata geçirilmesi ve bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin planın uygulanması için İsrail üzerindeki baskısını artırdı.

ABD'den İsrail'e Gazze baskısı

KAN, ABD'nin iki haftalık ateşkes dönemini Gazze'deki sürecin ilerletilmesi açısından kritik gördüğünü aktardı.

Ancak Washington'ın istediği ateşkes adımı Netanyahu hükümeti içerisinde yeni bir görüş ayrılığını beraberinde getirdi.

Netanyahu hükümetinde çatlak

İsrail Güvenlik Kabinesinin dünkü toplantısında Gazze'deki saldırıların durdurulması konusunda bakanların karşı karşıya geldiği bildirildi.

Bazı bakanların ateşkese karşı çıkarak Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürülmesini istediği aktarıldı.

KAN, yaşanan tartışmaların ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı Barış Konseyinin 31 Temmuz'da açıkladığı yol haritası konusunda Netanyahu hükümeti içerisindeki görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığını belirtti.

Tel Aviv anlaşmayı henüz imzalamadı

İsrail hükümeti Genel Sekreteri Yossi Fuchs'un da kabine toplantısında dikkat çeken bir bilgi paylaştığı bildirildi.

Fuchs'un bakanlara, çok uluslu bir gücün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın İsrail tarafından henüz imzalanmadığını söylediği aktarıldı.

Güvenlik kabinesinin Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanmasının beklendiği kaydedildi.

Smotrich ve Strock'tan Netanyahu'ya mektup

Netanyahu hükümetindeki krizin daha önce de açığa çıktığı belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock'un bu hafta Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta söz konusu yol haritasına karşı çıktıkları aktarıldı.

İki bakanın planı “İsrail için tehlikeli” olarak nitelendirdiği bildirildi.

Ateşkesin ikinci aşaması için kritik yol haritası

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov daha önce Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucular tarafından ikinci aşamanın tamamlanması için sunulan önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas'tan İsrail'e şart

Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan maddelerin uygulanması için takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu açıklamıştı.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçilebilmesinin İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğu vurgulanmıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak üzere kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze'de gözler pazar gününe çevrildi

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörmesine rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları devam etmişti.

Washington'ın son baskısının ardından gözler şimdi pazar günü yapılması beklenen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısına çevrildi. Kabineden çıkacak karar, Gazze'deki ateşkes sürecinin geleceği açısından kritik önem taşıyor.